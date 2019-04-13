В Минске микроавтобус врезался в столб

Источник материала: Tut.by

Водитель микроавтобуса пострадал при столкновении со столбом на столичном проспекте Пушкина. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла днем 13 апреля. По предварительной информации, водитель Fiat Ducato ехал по проспекту со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Ольшевского в третьей полосе. При перестроении в первую полосу он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.





В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.