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В Минске микроавтобус врезался в столб
Источник материала: Tut.by
Водитель микроавтобуса пострадал при столкновении со столбом на столичном проспекте Пушкина. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла днем 13 апреля. По предварительной информации, водитель Fiat Ducato ехал по проспекту со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Ольшевского в третьей полосе. При перестроении в первую полосу он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.
В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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