В Коробчицах выбрали лучших бегунов области

Источник материала: Вороновская газета





Соревнования проходили в рамках кубка и первенства Гродненской области по легкоатлетическому кроссу.

Эти традиционные соревнования – отборочные перед республиканским этапом.





В программу соревнований вошли дистанции на 1000, 2000, 3000 и 5000 метров. Испытания в скорости, выносливости прошли девушки, юноши, юниоры, юниорки, мужчины и женщины от 2006 и старше 1999 годов рождения.





Среди девушек лучшими на дистанции 1000 метров в своих возрастных категориях стали Ксения Бурновская (Гродно), Вероника Алексейчик (Слонимский район). Среди юношей – Владислав Дернейко (Волковысский район), Даниил Савицкий (Сморгонский район).

Лучшей на дистанции 2000 метров среди девушек стала Маргарита Карпенко (Слонимский район). Первый среди юношей – Дарий Дудо (Вороновский район) .





«Золото» на дистанции 3000 метров среди девушек у Виктории Павлюкевич (Гродно), среди юношей первым стал Артур Тубелевич (Вороновский район).

На самой длинной дистанции в 5000 метров среди девушек лучший результат у Натальи Полонниковой (Гродно), среди юношей у Николая Миханюка (Гродно).





Победители представят Гродненскую область на республиканском этапе соревнований. Всего участие в состязаниях приняли 365 спортсменов.

https://grodnonews.by/