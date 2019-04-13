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В Коробчицах выбрали лучших бегунов области

13.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Коробчицах выбрали лучших бегунов области

Соревнования проходили в рамках кубка и первенства Гродненской области по легкоатлетическому кроссу.  

Эти традиционные соревнования – отборочные перед республиканским этапом.

В Коробчицах выбрали лучших бегунов области

В программу соревнований вошли дистанции на 1000, 2000, 3000 и 5000 метров. Испытания  в скорости, выносливости прошли девушки, юноши, юниоры, юниорки, мужчины и женщины от 2006 и старше 1999 годов рождения.

В Коробчицах выбрали лучших бегунов области

Среди девушек лучшими на дистанции 1000 метров в своих возрастных категориях стали  Ксения Бурновская (Гродно), Вероника Алексейчик (Слонимский район). Среди юношей – Владислав Дернейко (Волковысский район), Даниил Савицкий (Сморгонский район).

Лучшей на дистанции 2000 метров среди девушек стала Маргарита Карпенко (Слонимский район). Первый среди юношей – Дарий Дудо (Вороновский район) .

В Коробчицах выбрали лучших бегунов области

«Золото» на дистанции 3000 метров среди девушек у Виктории  Павлюкевич (Гродно), среди юношей первым стал Артур Тубелевич (Вороновский район).

На самой длинной дистанции в 5000 метров среди девушек лучший результат у Натальи Полонниковой (Гродно), среди юношей у Николая Миханюка (Гродно).

В Коробчицах выбрали лучших бегунов области

Победители представят Гродненскую область на республиканском этапе соревнований.  Всего участие в состязаниях приняли 365 спортсменов.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Соревнования проходили в рамках кубка и первенства Гродненской области по легкоатлетическому кроссу.   Эти традиционные соревнования – отборочные перед...
 
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