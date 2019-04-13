 Мотоджимхана, пробег по центру и экстрим-конкурсы. В Гродно открыли мотосезон

Источник материала: Вороновская газета





Автодром на улице Понемуньской собрал сотни байкеров.

Открывали сезон шумно и весело. В наличии все: необычные конкурсы, мастер-классы от чемпионов по джимхане и традиционный мотопробег по городу. Корреспонденты «ГП» отправились на место событий и вместе с байкерами открыли мотосезон.







Праздник начался с хорошего и доброго дела. По традиции мотоклуб «Носороги» пригласил на открытие сезона ребят из детского дома семейного типа. Байкеры вручили юным гостям подарки, а на площадь Советскую доставили их на большом черном лимузине.







К слову, судя по количеству детей на празднике, начало мотосезона можно смело назвать семейным. Все с большим интересом рассматривали железных коней разных моделей. А яркая солнечная погода только подчеркивала красоту байков.

Внимательно наблюдали гости праздника за выступлением мотоджимханистов. Этот вид спорта зародился в Беларуси не так давно, и члены мотоклуба «Носороги» несут его, как говорится, в массы. В основе мотоджимханы лежат навыки контраварийного вождения. Райдеры лихо маневрировали между ярких конусов. Ведь чтобы вписаться в поворот нужна филигранная точность.









После зрелищного выступления мотоспортсменов организаторы провели экстрим-конкурсы. Любой желающий мог проверить свою силу и меткость в метании покрышек.

Еще один конкурс – медленная езда. Да-да, именно она считается одним из самых сложных приемов. Ведь, когда скорость низкая, балансировать мотоциклом не так уж легко. Желающих попробовать свои силы было много. Пришлось провести несколько туров, прежде чем организаторы определили победителя.











Кульминацией открытия, конечно же, стал мотопробег по городу. Длинной колонной байкеры направились в центр. Когда все мотоциклы прибыли на Советскую площадь, любой желающий мог сфотографироваться с понравившимся ему мотоциклом.

Кстати, мотоцикл на Гродненщине популярен: в области зарегистрировано более 50 000 байков, более 8000 из них в Гродно.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: автора https://grodnonews.by/