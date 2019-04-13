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В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»
13.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Центре культуры и отдыха состоялось торжественное открытие форума.
Участников и зрителей фестиваля приветствовали заместитель начальника управления культуры Гродненского облисполкома Снежана Куратчик и начальник отдела культуры Слонимского райисполкома Галина Данильчик.
Театральный коллектив «Купалінка» Слонимского центра культуры и отдыха открыл конкурсную программу фестиваля спектаклем «Жила-была Сыроежка». На трех слонимских площадках – малой и большой сценах Центра культуры и отдыха и сцене драматического театра – будут показаны 10 спектаклей. В 20.00 состоится торжественное награждение победителей.
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В Центре культуры и отдыха состоялось торжественное открытие форума. Участников и зрителей фестиваля приветствовали заместитель начальника управления культуры...
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