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В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

13.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Центре культуры и отдыха состоялось торжественное открытие форума.

Участников и зрителей фестиваля приветствовали заместитель начальника управления культуры Гродненского облисполкома Снежана Куратчик и начальник отдела культуры Слонимского райисполкома Галина Данильчик.

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

Театральный коллектив «Купалінка» Слонимского центра культуры и отдыха открыл конкурсную программу фестиваля спектаклем «Жила-была Сыроежка». На трех слонимских площадках – малой и большой сценах Центра культуры и отдыха и сцене драматического театра – будут показаны 10 спектаклей. В 20.00 состоится торжественное награждение победителей.

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

В Слониме проходит областной фестиваль «Слонімскія цудадзействы»

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В Центре культуры и отдыха состоялось торжественное открытие форума. Участников и зрителей фестиваля приветствовали заместитель начальника управления культуры...
 
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