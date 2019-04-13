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Пропавшего 2-летнего Ваню нашли в мелиоративном канале
Источник материала: БДГ
Мальчика Ваню из деревни Любашки, пропавшего 10 апреля, нашли 13 апреля в мелиоративном канале.
«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал
Отмечается, что между деревней Любашки и местом, где его обнаружили – около 2 километров.
Работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются картина происшествия и причины смерти, а также иные обстоятельства.
Напомним, происшествие
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Мальчика Ваню из деревни Любашки, пропавшего 10 апреля, нашли 13 апреля в мелиоративном канале.
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