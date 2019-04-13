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Пропавшего 2-летнего Ваню нашли в мелиоративном канале

13.04.2019 20:06 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мальчика Ваню из деревни Любашки, пропавшего 10 апреля, нашли 13 апреля в мелиоративном канале.

«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Отмечается, что между деревней Любашки и местом, где его обнаружили – около 2 километров.

Работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются картина происшествия и причины смерти, а также иные обстоятельства.

Напомним, происшествие случилось в Каменецком районе Брестской области. Мальчик пропал вечером 10 апреля, ему не было и двух лет. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело.

 
 
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Мальчика Ваню из деревни Любашки, пропавшего 10 апреля, нашли 13 апреля в мелиоративном канале.
 
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