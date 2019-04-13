Пропавшего 2-летнего Ваню нашли в мелиоративном канале

Мальчика Ваню из деревни Любашки, пропавшего 10 апреля, нашли 13 апреля в мелиоративном канале.

«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Отмечается, что между деревней Любашки и местом, где его обнаружили – около 2 километров.

Работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются картина происшествия и причины смерти, а также иные обстоятельства.