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Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск

13.04.2019 23:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13-14 апреля столичная «Чижовка-Арена» наполнена детским гомоном и соревновательным мандражом. Здесь проходит международный фестиваль Gym for Life, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск

Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск

В 2019 году международный проект впервые добрался до Беларуси. 13 апреля 1200 юных любителей этого вида спорта с волнением и трепетом представили свои программы на суд международного жюри и, конечно, собственных тренеров и родителей.

Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск

Кристина Шатило, организатор фестиваля:
Мне нравятся фестивали тем, что здесь более семейная, дружественная атмосфера. На соревнованиях дети боятся: боятся проигрыша, боятся выступать перед судьями. А здесь более домашняя, теплая атмосфера, где детки могут расслабиться и получать удовольствие.Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск

Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск

Помимо юных спортсменов из белорусских городов, на минский ковер вышли и представители Эстонии. На фестивале нашлось место как совсем маленьким – 4-летним гимнастам, так и уже почти состоявшимся – 16-летним спортсменам.

14 апреля участников фестиваля ждут мастер-классы по эстетической гимнастике, предметной подготовке, растанцовке и общей физической подготовке.

Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13-14 апреля столичная «Чижовка-Арена» наполнена детским гомоном и соревновательным мандражом. Здесь проходит международный фестиваль Gym for Life,...
 
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