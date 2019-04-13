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Первые фото из парка в Бресте, где проходит файер-шоу

14.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие состоялось сегодня, 13 апреля 2019 года в Брестском парке культуры и отдыха.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65252.php

Первые фото из парка в Бресте, где проходит файер-шоу

Чуть позже постараемся дать вам полный фоторепортаж с мероприятия, а пока эти замечательные фото!


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65252.php

Первые фото из парка в Бресте, где проходит файер-шоу


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65252.php

Первые фото из парка в Бресте, где проходит файер-шоу


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65252.php

Первые фото из парка в Бресте, где проходит файер-шоу


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65252.php

Первые фото из парка в Бресте, где проходит файер-шоу


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65252.php

Первые фото из парка в Бресте, где проходит файер-шоу

 
 
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  Мероприятие состоялось сегодня, 13 апреля 2019 года в Брестском парке культуры и отдыха. Чуть позже постараемся дать вам полный фоторепортаж с мероприятия, а пока...
 
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