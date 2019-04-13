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Первые фото из парка в Бресте, где проходит файер-шоу
14.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мероприятие состоялось сегодня, 13 апреля 2019 года в Брестском парке культуры и отдыха.
Чуть позже постараемся дать вам полный фоторепортаж с мероприятия, а пока эти замечательные фото!
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Мероприятие состоялось сегодня, 13 апреля 2019 года в Брестском парке культуры и отдыха. Чуть позже постараемся дать вам полный фоторепортаж с мероприятия, а пока...
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