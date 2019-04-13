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Белорусско-китайскому сотрудничеству – быть! Так считают в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

14.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Конфуций считал, что «три вещи никогда не возвратятся обратно: время, слово, возможность. Поэтому – не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность». Этот принцип отлично реализуется в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65250.php

Белорусско-китайскому сотрудничеству – быть! Так считают в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Именно время подсказало ввести в расписание 2017 года китайский язык, которым сейчас занимаются учащиеся 3-7 классов. Благодаря учителю Ятчене Д.В. и волонтеру из Китая Чэнь Чжиин ребята учат иероглифы, стихи, песни, инсценируют китайские сказки и исполняют народные китайские танцы. Все свои умения и навыки учащиеся, изучающие китайский язык, продемонстрировали во время посещения школы заместителем директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета Сун Яньвэй и начальником отдела экономики и развития этого учебного учреждения Тарасом Д. А.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65250.php

Белорусско-китайскому сотрудничеству – быть! Так считают в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Гости отметили хороший языковой уровень учащихся, оригинальность творческих номеров, удивились мастерству юных спортсменов, занимающихся восточными единоборствами под руководством И.В. Вашкевича. А стихи и песни на белорусском языке, зажигательные народные танцы вызвали восторг как у гостей, так у всех зрителей.

 
Теги: Брест
 
 
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  Конфуций считал, что «три вещи никогда не возвратятся обратно: время, слово, возможность. Поэтому – не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность». Этот...
 
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