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Белорусский дальнобойщик пропал в Берлине. О нем ничего не слышно четвертый день

14.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается Дмитрий Петрович Рудский. Мужчина родился 3 июня 1989 года. По профессии — дальнобойщик. Не так давно белорус по рабочим вопросам в качестве водителя-международника прибыл в столицу Федеративной Республики Германия. Он оставил машину на стоянке 8 апреля 2019 года и около 6 часов утра ушел в неизвестном направлении, сообщают в Первомайском РУВД Минска.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65249.php

Белорусский дальнобойщик пропал в Берлине. О нем ничего не слышно четвертый день

Транспортное средство осталось на стоянке. Дмитрия найти никто не может. Заявление поступило 11-го числа. До того родственники пытались разыскать пропавшего самостоятельно и надеялись, что он как-то себя проявит. Но не проявил. Телефон Дмитрия не реагирует на звонки. Родственники обратились в милицию. Мужчина — профессиональный дальнобойщик. Прежде с ним не происходило ничего подобного.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65249.php

Белорусский дальнобойщик пропал в Берлине. О нем ничего не слышно четвертый день

В настоящее время о его местонахождении ничего не известно, на связь с родственниками по-прежнему не выходит. При себе имел документы и денежные средства в размере 1000 евро.

Мужчина живет в Минске с женой, дочкой и тещей. Работает в литовской компании «Гертека», офис которой находится в Шауляе.

— Он уехал на работу около полутора месяцев назад. Перед отъездом был в депрессии, ходил к врачу. Мы его отговаривали ехать, но он не хотел подводить работодателя, — рассказали Onliner родственники мужчины.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65249.php

Белорусский дальнобойщик пропал в Берлине. О нем ничего не слышно четвертый день

По словам родных, Дмитрий очень ответственный, никогда не пропадал и не уходил не предупреждая.

— Что могло произойти, мы не представляем, — объясняют они. — Напарник сказал, что утром проснулся, а Димы уже не было. Он забрал с собой деньги, документы и свои вещи. На парковке, где они стояли, никто не видел, как он уходил и куда...

Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обращаться в Первомайское РУВД Минска лично либо по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 663-31-49 или 102. Милиционеры гарантируют конфиденциальность.

 
Теги: Минск
 
 
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  Разыскивается Дмитрий Петрович Рудский. Мужчина родился 3 июня 1989 года. По профессии — дальнобойщик. Не так давно белорус по рабочим вопросам в качестве...
 
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