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Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?

14.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В социальной сети Вконтакте был опубликован пост, из которого следует, что в микрорайоне Плоска города Бреста обнаружена стихийная свалка (даже две). Автор делает предположение, что в этом замешано предприятие, которое расположено неподалёку, но сейчас это установить проблематично.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?

Не будем "тыкать" пальцем, но кажется, надо это убрать...


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?

Предприятие и так сможет узнать себя по данным документам и фото.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?

Между тем, как утверждает автор поста, от одной из свалок до ворот предприятия идёт дорога, по которой тоже разбросаны куски подобного мусора - вероятно, вываливающиеся при вывозе. Надо тоже прибрать...


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?
 Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?

 
Теги: Брест
 
 
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