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Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?
14.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Не будем "тыкать" пальцем, но кажется, надо это убрать...
Предприятие и так сможет узнать себя по данным документам и фото.
Между тем, как утверждает автор поста, от одной из свалок до ворот предприятия идёт дорога, по которой тоже разбросаны куски подобного мусора - вероятно, вываливающиеся при вывозе. Надо тоже прибрать...
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