 Две стихийные свалки технологического мусора обнаружены в районе Плоски. А кто это сделал?

Источник материала: Виртуальный Брест

В социальной сети Вконтакте был опубликован пост , из которого следует, что в микрорайоне Плоска города Бреста обнаружена стихийная свалка (даже две). Автор делает предположение, что в этом замешано предприятие, которое расположено неподалёку, но сейчас это установить проблематично.



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Не будем "тыкать" пальцем, но кажется, надо это убрать...



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Предприятие и так сможет узнать себя по данным документам и фото.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

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Между тем, как утверждает автор поста, от одной из свалок до ворот предприятия идёт дорога, по которой тоже разбросаны куски подобного мусора - вероятно, вываливающиеся при вывозе. Надо тоже прибрать...



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Читать полностью в источнике с фото:









Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65246.php

Читать полностью в источнике с фото:



