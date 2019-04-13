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Инициатива «Жить здорово» стартовала в Солигорске фестивалем-форумом «Одно сердце». Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Фестиваль-форум «Одно сердце» прошел 6 апреля в Солигорске. Он начал цикл мероприятий инициативы «Жить здорово». Уже давно местные СМИ писали об этом проекте, в рамках которого горожан будут приучать правильно питаться, заниматься спортом, приобщаться к здоровому образу жизни. Авторами инициативы «Жить здорово» выступили Слуцко-Солигорская епархия и кафедральный собор Рождества Христова Солигорска.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.













Действительно, проблема неинфекционных заболеваний (в частности, болезней сердечно-сосудистой системы) существует, и весьма важно, что ее актуальность признали и пытаются заняться профилактикой и исследованиями. В Солигорске, например, уже с января создавалась пилотная группа солигорчан, которые решили кардинально изменить свой образ жизни. По предварительному подсчету анкет, желание принять участие в проекте изъявили гораздо больше, чем 200 человек, планируемых заранее. Организаторы проекта отберут самых мотивированных. Но и у тех, кто не попадет в проект сразу, есть возможность присоединиться к инициативе через полгода. Ведь проекты подобной направленности планируют проводить и далее. В Слуцко-Солигорской епархии считают, что религия (духовное) и здоровье (телесное) тесно связаны.













На фестивале-форуме «Одно сердце» епископ Слуцкий и Солигорский Антоний как раз и высказывал мысль о надежде, что проект поможет многим людям пересмотреть свою жизнь к лучшему. Участники мероприятия слушали лекции опытных медиков и специалистов в сфере здорового образа жизни, принимали участие в тренингах и мастер классах от профессиональных фитнес-тренеров, спортсменов, получали рекомендации врачей узкого профиля: кардиолога, диетолога, физиотерапевта, эндокринолога, валеолога. Участникам мероприятия предложили бесплатно пройти индивидуальный осмотр у онколога, измерить давление и получить полный анализ состава тела с помощью специальных весов. Также организована выставка современных технологий и услуг, связанных с профилактикой здорового образа жизни в Солигорском районе.













Солигорчане продолжали записываться в проект, им никто не отказывал. Попасть в проект – это благо, много бонусов ожидает участников инициативы. Во-первых, в зависимости от особенностей здоровья и медицинских показаний, для каждого будет разработан индивидуальный план питания и тренировок. За соблюдением режима будут следить опытные специалисты — врачи, фитнес-тренеры. Для того чтобы участники могли довести программу по изменению своей жизни до конца, создана группа из 20 человек, задача которой — разработка системы мотивации и координации всех участников инициативы. На полгода участникам будут выданы фитнес-трекеры для слежения за сном, пульсом и количеством шагов в сутки. Участники, прошедшие отбор, дадут согласие на 9-месячный отказ от курения, спиртных напитков и на соблюдение индивидуального плана снижения риска НИЗ. С каждым участником заключается договор на аренду финтес-трекера на 9 месяцев. Участник обязуется 1 раз в 2-3 месяца проходить промежуточный контроль целевых показателей снижения риска НИЗ. Спортивные залы Солигорска предоставят хорошие скидки для тех, кто захочет более активно заниматься спортом.













На базе кафедрального собора Рождества Христова появится координационный центр, где можно будет получить консультацию по правильному питанию и тренировкам от фитнес-тренера. А еще в планах — создать спортивную комнату, где будут бесплатно проводиться занятия для людей с ограниченными возможностями, для членов малоимущих и многодетных семей, не имеющих возможность оплатить абонемент в фитнес зале.













Прекрасная инициатива, которой так не хватало Солигорску. Но, кстати, радует и то, что подобные мероприятия планируют проводить не только на Солигорщине, но и в других регионах Минской области

Автор статьи: Светлана Архипова. Фото — Эдуард Кидяев.