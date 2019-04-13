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Спасатели Таджикистана получили спецкомпьютеры
14.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спасателям Таджикистана упрощают работу. ОБСЕ передала им 35 спецкомпьютеров c современным программным обеспечением, сообщает телеканал «МИР 24».
С помощью новой оргтехники специалисты смоделируют карты опасных районов. Они позволят не только быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, но и предотвращать их.
«Карты помогут выявить опасные участки, определить потенциальные места стихийных бедствий и провести профилактические работы, чтобы в будущем ущерб от стихийных бедствий был минимальный. Самое главное это должно спасти человеческие жизни», – сказал пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Умеда Юсуфи.
Спасатели напоминают, что сейчас в Таджикистане
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С помощью новой техники специалисты смоделируют карты опасных районов и смогут быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.
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