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С банькой, под Минском. Почем продают и как выглядят дачи, где можно попариться

14.04.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас дачи переживают самый пик спроса. REALTY.TUT.BY уже публиковал обзоры самых ходовых вариантов, а также с удобствами. Эта подборка для тех, кто ищет дачу с баней и недалеко от Минска.

СТ «Аист»

Дача расположена в 17 км от МКАД (молодечненское направление). Дом двухуровневый, кирпичный, площадью 53 квадратных метра. Отопление камином, вода введена в дом. Участок — 6,5 соток, с баней, гаражом и беседкой. Цена — 15 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Узгорье»

Дача расположена рядом с деревней Бордиловка, в 28 км от МКАД (слуцкое направление). Дом деревянный, площадью 30 квадратных метров. Участок — 6 соток. На участке есть баня, сарай, туалет, мастерская, теплица. Цена — 18 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: anzdom.by

Фото: anzdom.by

СТ «Подгорье»

Дача расположена в 8 км от МКАД (раковское направление). Дом площадью 49 квадратных метров, отапливается печью. Вода — сезонная. На участке в 4 сотки есть сауна, в которую проведена вода. Цена — 18,6 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Юбилейное 68»

Дача расположена рядом с агрогородком Ратомка в 7 км от МКАД (молодечненское направление). Дом двухуровневый, сборно-щитовой, площадь не указана. Отопление печное, вода введена в дом. На участке есть баня и хозяйственные постройки. Цена — 20 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Агрогородок Лошаны

Дача расположена в 20 км от МКАД (молодечненское направление). Дом двухуровневый, площадью 55 квадратных метров. Отапливается печью, все коммуникации в доме. Участок — 5 соток, с баней. Цена — 22 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

СТ «Купалинка-Вязынка»

Дача расположена вблизи агрогородка Петришки (ж/д станция Радошковичи), в 30 км от МКАД. Дом двухуровневый, площадью 80 квадратных метров. Отопление печное, есть также камин. Из коммуникаций вода (сезонная, заведена в дом. Участок — 5 соток, с баней и хозпостройками. Цена — 22 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: anzdom.by

Фото: anzdom.by

Фото: anzdom.by

СТ «Спектр-2001»

Дача расположена рядом с деревней Аронова Слобода, в 8,5 км от МКАД (молодечненское направление). Дом двухуровневый, площадью 57 квадратных метров. Отопление печное, вода сезонная. Участок — 5 соток, есть баня с жилой мансардой. Цена — 25 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

СТ «Бодрость-84»

Дача расположена рядом с агрогородком Семково в 6 км от МКАД (молодечненское направление). Дом двухуровневый, площадью 133 квадратных метра. На первом этаже — кухня, просторная гостиная с камином. В мансарде — спальня. Из коммуникаций есть электричество, вода введена в дом, санузел на улице, отопление печное (камин).

На участке площадью 8 соток есть баня (готовность 80%) и хозпостройка. Цена — 27 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото:domovita.by

Фото:domovita.by

Фото:domovita.by

СТ «Экран»

Дача находится рядом с деревней Крыжовка, в 9 км от МКАД (молодечненское направление). Дом двухуровневый, площадью 60 квадратных метров. Отопление печное, своя скважина. На участке в 4 сотки есть хозпостройки, баня и душ. Цена — 36,9 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: anzdom.by

Фото: anzdom.by

Фото: anzdom.by

СТ «Экономист-1»

Дача расположена рядом с деревней Юхновка, в 15 км от МКАД. Дом двухуровневый, площадью 57 квадратных метров, со всеми удобствами. Отопление — печное. Участок — 7 соток, с хозпостройками и баней. Цена — 45 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото:realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Заподгорье»

Дача расположена в деревне Крыжовка в 12 км от МКАД (молодечненское направление). Дом двухуровневый, площадью 87 квадратных метров, с удобствами и камином. Участок — 5 соток, с баней и собственной скважиной. Цена — 59,9 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by
 
Теги: Минск
 
 
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