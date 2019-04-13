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Звезда киносаги «Сумерки» объяснила, почему кормит грудью 20-месячную дочь

14.04.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Никки Рид, американская актриса, продюсер, исполнительница роли Розали Хейл в киносаге «Сумерки» рассказала, почему кормит свою 20-месячную дочь грудью.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nikki Reed (@nikkireed) 9 Апр 2019 в 3:04 PDT

Грудное вскармливание часто становится темой для жарких дискуссий: одни говорят, что кормление в публичном месте недопустимо, другие критикуют фото кормящих мам, в том числе звезд, в социальных сетях, а третьи высказывают свое мнение о сроках грудного вскармливания. Никки Рид выложила в свой инстаграм снимок, на котором она запечатлена кормящей свою 20-месячную дочь Боди Солели, и поделилась размышлениями на тему.

— Меня часто спрашивают, как долго я планирую кормить грудью. Честного говоря, у меня нет идей, сколько это будет продолжаться. Я просто следую за дочерью, и она говорит мне, чего хочет. В 20 месяцев она только начинает интересоваться обычной едой. Целый год я смешивала и давала ей разные пюре, но поняла это только сейчас: она не любит смеси. Странно, правда?

— Я давала ей бананы, авокадо и другие мягкие фрукты и овощи, но дочери ничего не нравилось. А я думала, что все дети любят авокадо! Я все пробовала, пока мне не посоветовали пропустить стадию пюре и перейти к обычной еде. Тогда она заинтересовалась тем, что лежит в тарелке. Если бы кто-то сказал мне об этом раньше! Так что совет всем мамам: если у вас есть трудности с кормлением, попробуйте дать ребенку маленькие кусочки вареных овощей, чтобы он мог поиграть с текстурами, — добавила актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nikki Reed (@nikkireed)

Также Никки Рид отметила, что, по ее мнению, каждый ребенок движется собственным путем, и посоветовала не волноваться.

— Наша задача как мам доверять своей интуиции, слушать других мам и следовать за своим ребенком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nikki Reed (@nikkireed)

Женщина воспитывает Боди Солели вместе с мужем Йеном Сомерхолдером, актером, игравшим в популярных сериалах «Дневники вампира» и «Остаться в живых».

 
 
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Никки Рид, американская актриса, продюсер, исполнительница роли Розали Хейл в киносаге «Сумерки» рассказала, почему кормит свою 20-месячную дочь грудью
 
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