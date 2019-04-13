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Украл велосипед из своего подъезда

14.04.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 2018 году в Несвижском районе было зарегистрировано 11 краж велосипедов. С начала 2019 года уже совершены две аналогичные кражи. Об одном из этих преступлений, совершенных 19 марта, когда транспортное средство было похищено с автовокзала, мы сообщали в «НН». 6 апреля  в Несвиже вновь зарегистрировано криминальное происшествие.

Из дома по ул. Партизанской похищен дорожный велосипед, который был оставлен без присмотра на лестничной площадке. Как выяснили сотрудники милиции, кражу совершил несовершеннолетний, который проживал в этом же подъезде. Подростка остановили в соседнем микрорайоне города, где он катался на «приобретенном по случаю» велосипеде. Возбуждено уголовное дело.
Как уберечь велосипед от кражи и избежать серьезного материального ущерба, а также выполнить необходимые меры предосторожности рассказывает заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник милиции общественной безопасности подполковник Дмитрий ЧИЖИК:
— Ежегодно с наступлением теплой погоды отмечается рост краж велосипедов. Связано это главным образом с тем, что граждане не всегда внимательно относятся к своему железному «другу», проявляют беспечность, оставляя велосипед на ночь у двери своей квартиры или на лестничной площадке, чем создают преступникам идеальные условия для его хищения.

Украл велосипед из своего подъезда

В целях сохранности личного имущества, вам необходимо знать и соблюдать элементарные правила безопасности:
– не оставляйте велосипеды без присмотра, не храните их в подъездах, на лестничных площадках (наличие специальных запирающих устройств также не может являться гарантией сохранности вашего велосипеда);
— закрывайте ваш велосипед на замок, даже если вы отлучаетесь ненадолго, сейчас велозамки можно приобрести в любом веломагазине или на рынке. Вы можете выбрать замок в зависимости от материала, способа крепления;
— если вы входите в помещение магазина либо кафе — старайтесь держать велосипед в поле зрения.
— обратите внимание, возможно, там, где вы собираетесь оставить свое транспортное средство, есть неподалеку камера видеонаблюдения. Оставляйте велосипед в поле ее обзора.
Также информируем, что за оставление велосипедов в тамбурах и на лестничных площадках многоквартирных домов предусмотрена ответственность по ст. 21.16 КоАП Республики Беларусь, данная статья влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин.


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В 2018 году в Несвижском районе было зарегистрировано 11 краж велосипедов. С начала 2019 года уже совершены две аналогичные кражи.
 
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