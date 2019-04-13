Вопросы оптимизации медучреждений, некачественной мобильной связи, обустройства пляжа обсудили жители Ласицка с членами информгруппы

Источник материала: Полесская правда



Оптимизация медучреждений, некачественная мобильная связь, организация мест для купания – эти и другие вопросы прозвучали от жителей д. Ласицк в ходе встречи с информационно-пропагандистской группой райисполкома во главе с председателем И.М. Брилевичем.

Темой выступления членов информационно-пропагандистской группы стало 25-летие Конституции Республики Беларусь и института президентства, а также этноконфессиональная обстановка в стране. Открыл встречу и проинформировал по этим вопросам председатель райкома профсоюза работников АПК Г.Я. Пригодич.

Слово было предоставлено начальнику районного отдела внутренних дел С.В. Козаку, который рассказал о состоянии преступности на территории района. К счастью, она снижается. Однако бдительность людям нужно проявлять всегда, особенно в век развития информационных технологий. Растет так называемая компьютерная преступность: к примеру, мошенники знают, как снять деньги с чужой банковской карточки не используя пин-код. Подобные преступления были зарегистрированы в прошлом году в том числе и на территории Ласицкого сельсовета. Было обращено внимание на факты самогоноварения, влекущие административную ответственность (в Ласицком сельсовете в 2018 году было оштрафовано 5 человек). В районе отмечается рост ДТП, в которых гибнут люди. Причем несчастные случаи происходят по вине пешеходов, которые не обозначают себя световозвращающими элементами. Начальник РОВД также обозначил вопрос родительского контроля за детьми в интернете в целях исключения посещения ими сайтов деструктивной направленности.





Вопросы пожарной безопасности поднял на встрече заместитель начальника Пинского ГРОЧС Н.Е. Титов. С начала года в районе произошло 7 пожаров, 3 из которых – по причине неисправного печного отопления. И хотя отопительный сезон подошел к концу, необходимо подготовить печки к работе будущей зимой: зашпатлевать и побелить дымоходы, устранить трещины и т.д. Особое внимание было обращено на использование бытовых электроприборов: подключая стиральные машины, микроволновки, электроводонагреватели, люди забывают о главном – о проводке, которая может не выдержать нагрузку и привести к пожару. В весенний период угрозу представляют палы травы. В прошлом году такой пал травы на собственном подворье привел к гибели человека в д. Красиево. Помимо жестких штрафов, граждан должно остановить понимание личной безопасности и безопасности имущества, в том числе и соседского. А еще надо внимательнее следить за детьми и запрещать им любые игры со спичками.

После выступлений членов информгруппы встреча превратилась в диалог: местные жители задавали волнующие вопросы, председатель райисполкома И.М. Брилевич давал на них ответы и комментарии. Одним из первых прозвучал вопрос качества мобильной связи: «не тянет» ни Велком, ни МТС. По причине «слабого интернета» передвижная сберкасса АСБ «Беларусбанк» не имеет возможности использовать терминалы для обслуживания банковских карточек. Людям практически негде снять наличные деньги. На это было отвечено, что исполком согласовал СООО «Мобильные ТелеСистемы» строительство очередной вышки, что позволит улучшить сигнал связи в этой местности.

Жителей Ласицка интересовал вопрос оптимизации медицинских учреждений, которая, по словам И.М. Брилевича, не планируется. С учетом того, что население района возрастное, подходы в плане оптимизации сети медучреждений будут более чем взвешенные. Главная задача – приостановить снижение численности сельского населения.

В качестве просьбы прозвучал вопрос об обустройстве зоны купания и пляжа. Несмотря на то, что река заросла, дно не почищено, в летний период и дети, и взрослые идут туда купаться. Это небезопасно, поэтому будет рассматриваться вопрос о создании и узаконивании на территории Ласицкого сельсовета зоны отдыха.

Ряд вопросов касался транспортного и торгового обслуживания. Местный магазин и кафе требуют ремонта. Что и планируется сделать в этом году, заверил председатель Пинского районного потребительского общества А.В. Селюжицкий. Вопрос транспортного обслуживания требует дополнительного изучения пассажиропотока в данном направлении. Этот и другие вопросы взяты на контроль.

В завершение встречи председатель Ласицкого сельисполкома Е.А. Синютич призвала всех жителей деревни принять активное участие в месячнике по благоустройству.

Вероника НИКОЛАЕВА.

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