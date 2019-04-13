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Ученик Валищенской школы Владимир Андриянец успешно выступил в открытом конкурсе «Программирование в среде Scratch-2019»

14.04.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ученик Валищенской школы Владимир Андриянец успешно выступил в открытом конкурсе «Программирование в среде Scratch-2019»
Ученик Валищенской средней школы Владимир Андриянец успешно выступил в открытом конкурсе «Программирование в среде Scratch-2019», на который юных скретчеров пригласил Парк высоких технологий.

Работа Владимира Андриянца вошла в десятку финалистов конкурса в номинации «Компьютерная игра 5 класс». Благодаря отличному результату, пятиклассник стал почетным членом белорусского сообщества скретчеров и получил звание Middle Scrat-cher. Отметим, что финалистов четырех номинаций выбирали по итогам рассмотрения 577 присланных на конкурс работ (88 проектов представляли названную выше номинацию).

О пути к успеху рассказывает учитель математики Евгения Доморацкая:

– Совместный образовательный проект по обучению школьников 2-6 классов навыкам программирования в среде Scratch стартовал в Республике Беларусь по инициативе компаний-резидентов Парка высоких технологий при участии администрации ПВТ и поддержке Министерства образования в 2016 году. Заинтересовался этим проектом учитель информатики и математики нашей школы Виктор Константинович Коховец. Уже в 2017 году он был приглашен на курсы в ПВТ, а спустя некоторое время стал участником конкурса среди учителей республики и попал в число финалистов.

Идея и желание учителя заинтересовать детей этой новинкой возникла сразу. В школе был организован факультатив, а потом кружки по информатике для учащихся 2-6 классов. В 2017-2018 учебном году на конкурс «Scratch-мастер» было отправлено 3 ученических проекта, а в 2018-2019-м ­– уже 5 работ. И вот результат – в начале марта в Минске на заключительном этапе конкурса представлена и Пинщина. Много знакомств, эмоций, впечатлений привез из столицы наш ученик Владимир Андриянец. К слову, Виктор Константинович был приглашен в жюри одной из номинаций этого конкурса.


Ученик Валищенской школы Владимир Андриянец успешно выступил в открытом конкурсе «Программирование в среде Scratch-2019»
Еще в декабре 2018 года Виктор Коховец получил предложение об организации на базе Валищенской школы ресурсного центра 3D моделирования и прототипирования. Один из резидентов ПВТ спонсирует открытие таких центров в небольших школах нашей республики. В рамках этой программы были выделены деньги, и в школу завезено оборудование. Кабинет будет оснащен 3D принтером, наборами обучающих роботов «LEGO», ноутбуками и другим оборудованием, которое даст возможность учащимся школ района заниматься робототехникой и 3D моделированием.

Подготовила Людмила Ребковец.

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