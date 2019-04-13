|
Ученик Валищенской школы Владимир Андриянец успешно выступил в открытом конкурсе «Программирование в среде Scratch-2019»
14.04.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Работа Владимира Андриянца вошла в десятку финалистов конкурса в номинации «Компьютерная игра 5 класс». Благодаря отличному результату, пятиклассник стал почетным членом белорусского сообщества скретчеров и получил звание Middle Scrat-cher. Отметим, что финалистов четырех номинаций выбирали по итогам рассмотрения 577 присланных на конкурс работ (88 проектов представляли названную выше номинацию).
О пути к успеху рассказывает учитель математики Евгения Доморацкая:
Идея и желание учителя заинтересовать детей этой новинкой возникла сразу. В школе был организован факультатив, а потом кружки по информатике для учащихся 2-6 классов. В 2017-2018 учебном году на конкурс «Scratch-мастер» было отправлено 3 ученических проекта, а в 2018-2019-м – уже 5 работ. И вот результат – в начале марта в Минске на заключительном этапе конкурса представлена и Пинщина. Много знакомств, эмоций, впечатлений привез из столицы наш ученик Владимир Андриянец. К слову, Виктор Константинович был приглашен в жюри одной из номинаций этого конкурса.
Подготовила Людмила Ребковец.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)