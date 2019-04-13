Как сделать, чтоб муж приревновал и начал больше вас ценить? Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. Читательница обратилась в редакцию с вопросом: как заставить мужа ревновать? Ведь, увидев, что жена вызывает желание у других мужчин и может уйти, он будет сильнее ее ценить и уделять больше внимания. Так ли это, объясняет психолог.