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Борисов ждет Брест. Два главных претендента на золото чемпионата сыграют между собой
Источник материала: Tut.by
12 апреля в Могилеве стартовал третий тур
Хитом тура станет суперигра на «Борисов-Арене», где БАТЭ сразится с брестским «Динамо». Начало игры в 15.00.
После двух туров в первенстве набрали по шесть очков три коллектива — БАТЭ, «Шахтер» и «Динамо» (Брест). Команды показывают довольно качественный весенний футбол, забивают много голов соперникам и практически не испытывают кадровых потерь. Напомним, что у борисовчан пока не играет Стас Драгун, а у брестчан Александр Нойок.
Последние годы противостояние Бреста и Борисова вызывает не меньший интерес, чем белорусское «класико». Может быть, мы
Второй год подряд
Правда, в прошлом году БАТЭ оба матча во внутреннем первенстве выиграл у «Динамо» и в итоге стал чемпионом. Но в 2019 году у борисовчан обновленная команда, которая еще превращается в слаженный коллектив, а вот южане сохранили лидеров и усилились Денисом Лаптевым.
Предсказать исход первого в сезоне официального противостояния, пожалуй, будет тяжело. А вы как думаете, чем оно закончится?
Из других интересных афиш тура выделим матч минского «Динамо» против «Городеи» и «Шахтера» со «Слуцком».
Все игры в прямом эфире можно смотреть на
Итог первого дня третьего тура:
Итог второго дня третьего тура:
14 апреля зрители увидят сразу четыре игры:
БАТЭ — «Динамо» (Брест), 15.00;
ФК «Витебск» — «Торпедо» (Минск), 18.45;
«Динамо» (Минск) — ФК «Городея», 20.45.
Завершится тур в понедельник, 15 апреля:
Положение в чемпионате после второго дня третьего тура:
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В 15.00 на «Борисов-Арене» состоится главный матч весны этого футбольного сезона!
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