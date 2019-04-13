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Борисов ждет Брест. Два главных претендента на золото чемпионата сыграют между собой

14.04.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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12 апреля в Могилеве стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу. Местная команда проиграла «Славии». В Жодино в субботу «Минск» отобрал очки у «Торпедо-БелАЗ», а «Гомель» разгромил «энергетиков».

Хитом тура станет суперигра на «Борисов-Арене», где БАТЭ сразится с брестским «Динамо». Начало игры в 15.00.

После двух туров в первенстве набрали по шесть очков три коллектива — БАТЭ, «Шахтер» и «Динамо» (Брест). Команды показывают довольно качественный весенний футбол, забивают много голов соперникам и практически не испытывают кадровых потерь. Напомним, что у борисовчан пока не играет Стас Драгун, а у брестчан Александр Нойок.

Последние годы противостояние Бреста и Борисова вызывает не меньший интерес, чем белорусское «класико». Может быть, мы наблюдаем зарождение «нео-класико»? Неудивительно, что билеты на матч в Борисове 14 апреля разлетаются как горячие пирожки, а на арену едет большой десант из Бреста.


В воскресенье нас ждет «нео-класико»! Кто знает, может, эти команды и разыграют между собой золото чемпионата Беларуси?

Второй год подряд брестчане начинают сезон с победы над БАТЭ в выставочном матче за Суперкубок. В этом году счет был довольно неприятный для борисовчан: они проиграли — 1:3. В прошлом году динамовцы обыграли «трактористов» в финале Кубка Беларуси. А в розыгрыше этого года клубы досрочно вылетели.

Правда, в прошлом году БАТЭ оба матча во внутреннем первенстве выиграл у «Динамо» и в итоге стал чемпионом. Но в 2019 году у борисовчан обновленная команда, которая еще превращается в слаженный коллектив, а вот южане сохранили лидеров и усилились Денисом Лаптевым.

Предсказать исход первого в сезоне официального противостояния, пожалуй, будет тяжело. А вы как думаете, чем оно закончится? Голосуйте!

Из других интересных афиш тура выделим матч минского «Динамо» против «Городеи» и «Шахтера» со «Слуцком».

Все игры в прямом эфире можно смотреть на VOKA.TV.

Итог первого дня третьего тура:

«Дняпро» — «Славия» — 1:2

Итог второго дня третьего тура:

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Минск» — 1:1

ФК «Гомель» — РЦОР-БГУ — 3:0

14 апреля зрители увидят сразу четыре игры:

БАТЭ — «Динамо» (Брест), 15.00;

«Ислочь» — «Неман», 17.00;

ФК «Витебск» — «Торпедо» (Минск), 18.45;

«Динамо» (Минск) — ФК «Городея», 20.45.

Завершится тур в понедельник, 15 апреля:

«Шахтер» — ФК «Слуцк», 19.00.

Положение в чемпионате после второго дня третьего тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 ФК Гомель 3 2 0 1 11 3 6
2 БАТЭ 2 2 0 0 6 0 6
3 Шахтер 2 2 0 0 4 0 6
4 Динамо (Брест) 2 2 0 0 5 2 6
5 Динамо (Минск) 2 1 1 0 1 0 4
6 Торпедо-БелАЗ 3 1 1 1 4 4 4
7 Ислочь 2 1 0 1 2 1 3
8 Торпедо (Минск) 2 1 0 1 1 1 3
9 Славия 3 1 0 2 3 4 3
10 Неман 2 1 0 1 3 5 3
11 ФК Минск 3 0 3 0 1 1 3
12 ФК Витебск 2 0 2 0 1 1 2
13 ФК Городея 2 0 1 1 1 3 1
14 ФК Слуцк 2 0 1 1 0 6 1
15 РЦОР-БГУ 3 0 1 2 0 7 1
16 Дняпро-МЧЗ 3 0 0 3 2 7 0

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Что: Чемпионат Беларуси по футболу, БАТЭ — «Динамо» (Брест)

Когда: 14 апреля

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В 15.00 на «Борисов-Арене» состоится главный матч весны этого футбольного сезона!
 
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