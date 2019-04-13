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Умер Алексей Кадочников - советская легенда
Источник материала: Партизан
Автор системы по рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет, сообщают «Известия».
Причина смерти пока не сообщается.
Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою. Его методике ведения боя были посвящены несколько документальных фильмов Министерства обороны СССР.
Начиная с 1962 года Кадочников занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны и офицерских кадров в военных училищах.
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Автор системы по рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет, сообщают «Известия».
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