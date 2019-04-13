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Умер Алексей Кадочников - советская легенда

14.04.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автор системы по рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет, сообщают «Известия».

Причина смерти пока не сообщается.

Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою. Его методике ведения боя были посвящены несколько документальных фильмов Министерства обороны СССР.

Начиная с 1962 года Кадочников занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны и офицерских кадров в военных училищах.

 
 
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Автор системы по рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет, сообщают «Известия».
 
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