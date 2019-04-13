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Признаков насильственной смерти на теле пропавшего в Каменецком районе малыша не обнаружено
Источник материала: Партизан
Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле мальчика, которого искали почти трое суток в Каменецком районе, рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, пишет
В результате проведения поисковых мероприятий вечером в субботу в мелиоративном канале возле деревни Головчицы нашли тело малолетнего Ивана Волошина. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
За помощью в поисках малыша вечером 10 апреля обратилась 18-летняя жительница деревни Любашки. Женщина сообщила правоохранителям, что в последний раз видела сына примерно в 16.00.
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Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле мальчика, которого искали почти трое суток в Каменецком районе, рассказал официальный представитель УСК...
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