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Признаков насильственной смерти на теле пропавшего в Каменецком районе малыша не обнаружено

14.04.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле мальчика, которого искали почти трое суток в Каменецком районе, рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, пишет БЕЛТА.

В результате проведения поисковых мероприятий вечером в субботу в мелиоративном канале возле деревни Головчицы нашли тело малолетнего Ивана Волошина. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. 

За помощью в поисках малыша вечером 10 апреля обратилась 18-летняя жительница деревни Любашки. Женщина сообщила правоохранителям, что в последний раз видела сына примерно в 16.00. 

 
 
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Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле мальчика, которого искали почти трое суток в Каменецком районе, рассказал официальный представитель УСК...
 
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