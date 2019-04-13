Признаков насильственной смерти на теле пропавшего в Каменецком районе малыша не обнаружено

В результате проведения поисковых мероприятий вечером в субботу в мелиоративном канале возле деревни Головчицы нашли тело малолетнего Ивана Волошина. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.





За помощью в поисках малыша вечером 10 апреля обратилась 18-летняя жительница деревни Любашки. Женщина сообщила правоохранителям, что в последний раз видела сына примерно в 16.00.



