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В чем смотреть новый сезон «Игры престолов»: подбираем аксессуары для настоящих фанатов сериала

14.04.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом месяце стартует одна из самых ожидаемых премьер года! 14 апреля в мировой прокат выходит 8 сезон сериала «Игра престолов». Кто же займет железный трон? Кто победит в битве за Винтерфелл? И какие тайны раскроет трехглазый ворон? Если вы, как и весь мир, без ума от сериала, вы точно оцените нашу подборку. Заказываем подарки для себя и друзей и готовимся к премьере!

Этот материал содержит спойлеры! Если вы не смотрели предыдущие 7 сезонов, но собираетесь это сделать — будьте осторожны!

Брошь


Цена: 2 BYN

Эти маленькие птички всегда нашепчут вам, что творится вокруг. Ни один секретный заговор не останется незамеченным.

Коллекционные фигурки


Цена: 38 BYN

Главные антагонисты восьмого сезона — Дейнерис Таргариен и Король Ночи. Жаль, что у него теперь тоже есть дракон.

Новый плащ ночного дозора для вашего смартфона


Цена: до 10 BYN


Цена: до 4 BYN

Мы решили, что варианты с самыми красивыми картинками отлично подойдут для подарка друзьям. Вам останется выбрать сюжет: могущественный дракон или милый Джон Сноу верхом на лютоволке.

Кружка с юмором и правдой жизни


Цена: 29 BYN


Цена: 27 BYN

Если принести веселую кружку в офис, то каждый раз вы будете поднимать настроение себе и всем коллегам. А еще вы всегда сможете прерваться на небольшое обсуждение новой серии! Мы, например, очень похожи и на Ходора, когда опаздываем на работу и на символ семьи Старков, пока не выпили утренний американо.

Набор рюмок в подарок друзьям


Цена: 27 BYN

Чтобы собраться компанией в пятницу вечером и выбрать, на чьей ты сегодня стороне. Возможно, ваши друзья предпочти бы кубок как у Серсеи, но мы переживаем за их здоровье.

Брелок с главными героями


Цена: 7.7 BYN

Милый презент для себя или друга-фаната. Если будете дарить своей девушке дракона, уточните, что она «матерь драконов и королева», а не собственно сам дракон.

Тишотки с принтами Игры престолов


Цена: до 24 BYN


Цена: до 16 BYN


Цена: 24 BYN


Цена: 14.5 BYN

Выбираем любимые фразы. Про Джона, который ничего не знает, а может быть команда дракону? А если вы мать котов? Тоже есть крутая футболка! Впереди теплый май, новый сезон любимого сериала и новая тишотка с принтом точно не будет лишней. Поэтому Валар Моргулис!

 
 
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