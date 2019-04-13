Время исследователей

Источник материала: Газета Авангард

Участие в экологической акции «Побег из палисадника» вдохновило гимназиста Сергея Слепченко на написание собственной исследовательской работы.





Акция, посвященная актуальной экологической проблеме стихийного распространения инвазивных растений и поискам борьбы с ними, стала призером республиканского экологического конкурса идей «Природа малой родины», который проводила газета «Звязда» в 2018 году. Ее автор – учитель биологии гимназии Инна Бука. В рамках акции ребята, в числе которых был и Сергей, на протяжении летних каникул колесили по городу на велосипедах, отмечая на карте места произрастания золотарника и эхиноцистиса лопастного, известного в народе как бешеный огурец, а потом вместе искали решение экологической проблемы. Ведь эти растения, несмотря на кажущуюся безобидность, чрезвычайно опасны, поскольку их неконтролируемое распространение приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем аборигенных растений. Своими знаниями в ближайшее время ребята поделятся с жителями города путем распространения информационных листовок, которые они совместно подготовили.

Для Сергея Слепченко этот опыт оказался настолько интересным, что он решил не останавливаться – под руководством своего педагога Инны Андреевны он написал собственную исследовательскую работу «Знакомый незнакомец», в которой продолжил изучать проблему распространения бешеного огурца, и даже успел поучаствовать с ней в областном экологическом конкурсе «Молодежь и экологические проблемы современности», впервые проведя стендовую презентацию. Как признался в беседе юный исследователь, он давно увлекается изучением животного и растительного мира, сейчас у него дома живут муравьи и сверчки, до этого объектом его наблюдений были богомол, тритон и даже летучая мышь. В будущем Сергей хочет связать свою жизнь с мирмекологией – наукой, изучающей муравьев.

Ирина Палубец, фото автора