ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время исследователей

14.04.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Участие в экологической акции «Побег из палисадника» вдохновило гимназиста Сергея Слепченко на написание собственной исследовательской работы.

Время исследователей
Сергей Слепченко и Инна Бука

Акция, посвященная актуальной экологической проблеме стихийного распространения инвазивных растений и поискам борьбы с ними, стала призером республиканского экологического конкурса идей «Природа малой родины», который проводила газета «Звязда» в 2018 году. Ее автор – учитель биологии гимназии Инна Бука. В рамках акции ребята, в числе которых был и Сергей, на протяжении летних каникул колесили по городу на велосипедах, отмечая на карте места произрастания золотарника и эхиноцистиса лопастного, известного в народе как бешеный огурец, а потом вместе искали решение экологической проблемы. Ведь эти растения, несмотря на кажущуюся безобидность, чрезвычайно опасны, поскольку их неконтролируемое распространение приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем аборигенных растений. Своими знаниями в ближайшее время ребята поделятся с жителями города путем распространения информационных листовок, которые они совместно подготовили.
Для Сергея Слепченко этот опыт оказался настолько интересным, что он решил не останавливаться – под руководством своего педагога Инны Андреевны он написал собственную исследовательскую работу «Знакомый незнакомец», в которой продолжил изучать проблему распространения бешеного огурца, и даже успел поучаствовать с ней в областном экологическом конкурсе «Молодежь и экологические проблемы современности», впервые проведя стендовую презентацию. Как признался в беседе юный исследователь, он давно увлекается изучением животного и растительного мира, сейчас у него дома живут муравьи и сверчки, до этого объектом его наблюдений были богомол, тритон и даже летучая мышь. В будущем Сергей хочет связать свою жизнь с мирмекологией – наукой, изучающей муравьев.
Ирина Палубец, фото автора

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие в экологической акции «Побег из палисадника» вдохновило гимназиста Сергея Слепченко на написание собственной исследовательской работы. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девять ошибок, которые мешают отказаться от сладкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика