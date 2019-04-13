Равнение на Юрия Кубрика

Источник материала: Газета Авангард

4 апреля на угодьях сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино» закончили сев яровых зерновых на площади 770 га, 400 из которых было отведено под пшеницу, 100 – под ячмень и 270 – под овес. Причем 525 га на счету Юрия Кубрика.





На севе яровых зерновых культур молодой механизатор перевыполнял норму выработки, в отдельные дни – почти втрое.

Весенние полевые работы на сельскохозяйственном участке №2 РУП «Белоруснефть-Особино» проходят в соответствии с утвержденными графиками, в оптимальные агротехнические сроки. Как рассказал нам агроном Олег Игнатенко, на сегодняшний день аграрии уже выполнили подкормку озимых зерновых (пшеницы – на площади 2038 га и рапса – на площади 860 га), на подходе вторая, занимаются подкормкой озимого рапса, а с понедельника примутся за сев кукурузы. Под царицу полей отведено 2074 га.

– На севе яровых зерновых работало 2 единицы техники, и буквально на 3 дня была прикомандирована одна единица с первого сельскохозяйственного участка, поскольку они раньше закончили, правда, и площади у них поменьше. Основной фронт работ выполнил Юра. Он не только добросовестно исполняет, но и перевыполняет все доведенные задания. Этот парень умеет трудиться, он знает цену хлебу, поэтому старается не подвести, какую бы работу не доводилось выполнять.

Молодой человек – яркий представитель трудовой династии Кубриков. Его отец Сергей Владимирович тоже работает в РУП «Белоруснефть-Особино» водителем, а во время уборочной кампании идет помощником комбайнера к сыну.

Ирина ПАЛУБЕЦ