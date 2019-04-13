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С 14 апреля в Беларуси подорожало топливо

14.04.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 14 апреля в Беларуси подорожало топливо
Фото из открытых источников

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,51 руб., АИ-95-К5-Евро и ДТ – 1,62 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,83 руб. 

– По состоянию на 12 апреля 2019 г. увеличился разрыв между резким ростом стоимости нефти и поступательным изменением цен на автомобильное топливо на АЗС Беларуси. С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,5%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 4,5%, что уменьшает компенсацию затрат НПЗ на приобретение сырья в сравнении с предыдущим уровнем розничных цен на моторное топливо, - сообщили в Белнефтехиме.

Отметим, по данным «Белоруснефти», стоимость 98 бензина составляет не 1,83 руб. за литр, а 1,73 руб. 

С 14 апреля в Беларуси подорожало топливо
В Беларуси вновь подорожали бензин и дизель
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Об изменении розничных цен сообщает Белорусский государственный концерн по нефти и химии.
 
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