В фойе СШ №18 г. Бреста открылась выставка «Настроение творить!»

Источник материала: Виртуальный Брест

13 апреля 2019 года учащиеся студии «My Art» сделали свой подарок приближающемуся 1000-летию родного города.



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Студия под руководством художника, магистра педагогических наук Юлии Михайловны Макаревич работает уже 3 года. Здесь рисуют все вместе - дети и родители. Юлия Михайловна учит колористике, композиции, основам рисунка и различным художественным техникам – пастель, печатная графика, акварель. Школьная студия «My Art» дает детям возможность мечтать, фантазировать, придумывать и создавать яркие образы, смешивая гуашь с акрилом, карандаш с пастелью, используя для рисования традиционные кисти, надувные шарики или трубочки для коктейля.



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Юлия Михайловна вдохновляет на эксперименты, результатом которых становятся абстрактные графические композиции и фигуративная живопись, то есть предметы, животные или люди реального мира. Детская фантазия и рука юного художника способна превратить кляксу в комара на шаре, красочный след – в фантастическую рыбу.



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Экспозиция включает в себя персональную мини выставку «Вдохновение» второклассницы Саши Барановой. Девочка рассказала историю создание одной из своих работ «Мартовские коты».

- Юлия Михайловна дала тему – нарисовать мартовского кота. Я подумала, что, если кот мартовский, то должны быть какие-то весенние цветы. Но мама рассказала мне про мартовских котов. Тогда на листе появился ночной город со светящимися окнами и орущими котами на крыше, в окнах домов, во дворе.

Девочка обладает неординарным видением мира и богатым воображением, которое остается на бумаге мазками гуаши, карандашными и меловыми штрихами, образами в технике кляксографии и декоративной живописи.