ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В фойе СШ №18 г. Бреста открылась выставка «Настроение творить!»

14.04.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

13 апреля 2019 года учащиеся студии «My Art» сделали свой подарок приближающемуся 1000-летию родного города. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65254.php

В фойе СШ №18 г. Бреста открылась выставка «Настроение творить!»

Студия под руководством художника, магистра педагогических наук Юлии Михайловны Макаревич работает уже 3 года. Здесь рисуют все вместе - дети и родители. Юлия Михайловна учит колористике, композиции, основам рисунка и различным художественным техникам – пастель, печатная графика, акварель. Школьная студия «My Art» дает детям возможность мечтать, фантазировать, придумывать и создавать яркие образы, смешивая гуашь с акрилом, карандаш с пастелью, используя для рисования традиционные кисти, надувные шарики или трубочки для коктейля.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65254.php

В фойе СШ №18 г. Бреста открылась выставка «Настроение творить!»

Юлия Михайловна вдохновляет на эксперименты, результатом которых становятся абстрактные графические композиции и фигуративная живопись, то есть предметы, животные или люди реального мира. Детская фантазия и рука юного художника способна превратить кляксу в комара на шаре, красочный след – в фантастическую рыбу.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65254.php

В фойе СШ №18 г. Бреста открылась выставка «Настроение творить!»

Экспозиция включает в себя персональную мини выставку «Вдохновение» второклассницы Саши Барановой. Девочка рассказала историю создание одной из своих работ «Мартовские коты».

- Юлия Михайловна дала тему – нарисовать мартовского кота. Я подумала, что, если кот мартовский, то должны быть какие-то весенние цветы. Но мама рассказала мне про мартовских котов. Тогда на листе появился ночной город со светящимися окнами и орущими котами на крыше, в окнах домов, во дворе.

Девочка обладает неординарным видением мира и богатым воображением, которое остается на бумаге мазками гуаши, карандашными и меловыми штрихами, образами в технике кляксографии и декоративной живописи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  13 апреля 2019 года учащиеся студии «My Art» сделали свой подарок приближающемуся 1000-летию родного города. Студия под руководством художника, магистра...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 14 апреля в Беларуси подорожало топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумка-портфель мужской кожаный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика