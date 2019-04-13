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Войсковая часть 97061 вернулась домой после проведения полевого выхода на «Обуз-Лесновском» полигоне

14.04.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Войсковая часть 97061 Западного оперативного командования, вернулась в Брест после проведения трехнедельного полевого выхода на 230-м общевойсковом полигоне, под Барановичами.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65253.php

Войсковая часть 97061 вернулась домой после проведения полевого выхода на «Обуз-Лесновском» полигоне

В целом, «полевой» получился очень насыщенным и интересным. За достаточно короткий промежуток времени в батальоне проведены ротные тактико-специальные учения с подразделениями радиопомех, воинская часть приняла участие в тактико-специальных учениях сил и средств разведки и совместной штабной тренировке под руководством вышестоящего командования.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65253.php

Войсковая часть 97061 вернулась домой после проведения полевого выхода на «Обуз-Лесновском» полигоне

Свое мастерство личный состав оттачивал в занятии района и подготовке позиций для техники, в ведении боевой работы на станциях помех и командном пункте, в охранении. Всем было интересно показать свои навыки и умения. Каждый на своем месте справился с поставленной задачей. Это говорит о высоком уровне мастерства личного состава.

 
Теги: Брест
 
 
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