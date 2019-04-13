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Новые фонтаны появятся в Минске в этом сезоне

14.04.2019 10:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новые фонтаны появятся в Минске в этом сезоне
БЕЛТА

Отметим, фонтан по ул. Жасминовой в районе Национальной библиотеки будет светомузыкальным.

«Фонтан очень необычный, с лазерным шоу, музыкальным сопровождением, мелкой водяной пылью», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера УП "Минскзеленстрой" Владимира Бабивского.

Также до конца года начнется реконструкция фонтана на ул. Пулихова, разработаны проекты обновления фонтанов у Дворца спорта и над торговым центром "Столица". Работы начнутся в 2020 году.

Начинают работу фонтаны с 10.00-12.00 в зависимости от дня недели. 

Новые фонтаны появятся в Минске в этом сезоне
Сезон фонтанов будет открыт в Минске 26 апреля
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Теги: Минск
 
 
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Фонтаны запустят в районе Национальной библиотеки и у здания Верховного суда. Сезон начнется 26 апреля.
 
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