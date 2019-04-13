Новые фонтаны появятся в Минске в этом сезоне

Отметим, фонтан по ул. Жасминовой в районе Национальной библиотеки будет светомузыкальным.

«Фонтан очень необычный, с лазерным шоу, музыкальным сопровождением, мелкой водяной пылью», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера УП "Минскзеленстрой" Владимира Бабивского.

Также до конца года начнется реконструкция фонтана на ул. Пулихова, разработаны проекты обновления фонтанов у Дворца спорта и над торговым центром "Столица". Работы начнутся в 2020 году.