Выбросить срочно! В США отозвали 5 млн детских люлек, в которых погибали младенцы









По информации Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), из-за модели колыбели-качалки Rock 'n Play с момента ее выпуска в 2009 году умерло не менее 30 младенцев.





В официальном заявлении владелец Fisher-Price подтвердил, что добровольно отзывает свой товар, однако настоял на том, что колыбели безопасны.





Fisher-Price предупредили потребителей о том, что они должны отказаться от использования колыбелей Rock 'n Play после того, как их младенцы овладевают способностью переворачиваться. Там также призвали родителей немедленно прекратить использовать эти колыбели-качалки и обратиться к Fisher-Price за возмещением.





В начале этой недели Американская академия педиатрии (ААП) назвала люльки Rock 'n Play "смертельными" и призвала отозвать продукт.



