Генсек БФЛА Надежда Бут-Гусаим избрана членом Совета Европейской легкоатлетической ассоциации

Выборы проходили на 26-м Конгрессе ЕА в Праге.





Совет ЕА является важнейшим выборным органом Европейской ассоциации, который принимает решения по важнейшим вопросам деятельности и будущего европейской легкой атлетики. Из 25 заявленных кандидатов в Совет избиралось 13. Для Беларуси этот Конгресс примечателен тем, что впервые от нашей страны был выдвинут кандидат в столь важный руководящий орган ЕА. Надежда Бут-Гусаим в первом туре набрала необходимое количество голосов и автоматически стала новым членом Совета.





14 апреля Совет приступит к выполнению своих обязанностей и проведет первое заседание в новом составе. Новый Совет назначит членов комиссий ЕА и определенное количество рабочих групп, сообщает пресс-служба БФЛА.



