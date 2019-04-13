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Генсек БФЛА Надежда Бут-Гусаим избрана членом Совета Европейской легкоатлетической ассоциации
Источник материала: Партизан
Генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим избрана членом Совета Европейской легкоатлетической ассоциации.
Выборы проходили на 26-м Конгрессе ЕА в Праге.
Совет ЕА является важнейшим выборным органом Европейской ассоциации, который принимает решения по важнейшим вопросам деятельности и будущего европейской легкой атлетики. Из 25 заявленных кандидатов в Совет избиралось 13. Для Беларуси этот Конгресс примечателен тем, что впервые от нашей страны был выдвинут кандидат в столь важный руководящий орган ЕА. Надежда Бут-Гусаим в первом туре набрала необходимое количество голосов и автоматически стала новым членом Совета.
14 апреля Совет приступит к выполнению своих обязанностей и проведет первое заседание в новом составе. Новый Совет назначит членов комиссий ЕА и определенное количество рабочих групп, сообщает пресс-служба БФЛА.
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Генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим избрана членом Совета Европейской легкоатлетической ассоциации.
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