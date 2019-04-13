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У католиков - Вербное воскресенье

14.04.2019 09:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2019 году все католики мира отмечают Вербное воскресенье 14 апреля. Православным христианам придется немного подождать, ведь они отпраздную этот день 21 апреля.

У католиков - Вербное воскресенье
Праздник Вербное воскресенье также называют Вход Господень в Иерусалим. В этот день верующие освящают вербу, готовясь к наступлению Пасхи.

На Вербное воскресенье принято ходить в Костел и освящать вербу. Освященная верба считается мощным оберегом и, по традиции, ее после богослужения ее нужно разложить в доме - положить в каждой комнате и украсить веточками иконы. Такую вербу нужно сохранять целый год чтобы в доме хранилось благополучие. 

С древних времен считалось, что нельзя срывать ветки с дерева, которое растет у кладбища. Также есть важная примета: вербные ветки нельзя срезать у дупла, а также недалеко у воды. 


Накануне праздника многие интересуются, как правильно выбросить прошлогоднюю вербу. Выбрасывать освященную вербу нельзя, но есть несколько вариантов, куда ее деть. Ее можно закопать там, где не ходят люди, или же сжечь. Некоторые верующие также заваривают из освященной вербы отвар. Считается, что он спасет вас от болезней на год вперед.
 
Можно также посадить вербу по углам своего приусадебного участка. По преданию, освященные ветки станут оберегом от сглаза, болезней и всякой скверны. 
 


 
 
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В 2019 году все католики мира отмечают Вербное воскресенье 14 апреля. Православным христианам придется немного подождать, ведь они отпраздную этот день 21 апреля.
 
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