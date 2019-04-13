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«Камволь» опять в убытках

14.04.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Камволь» в 2018 году получило мизерную прибыль от текущей деятельности — 2 млн рублей.

Окончательно подкосили итог деятельности огромные курсовые разницы, сопоставимые с себестоимостью. При выручке 25,8 млн рублей (на уровне 2017 года) предприятие за год списало 18 млн курсовых разниц. И влетело в убытки в размере 3,1 млн рублей против 1,5 млн чистой прибыли в 2017 году.

Снижение дебиторской задолженности в 2 раза, до 11,8 млн рублей, уже не имело никакого влияния на результат.

Размер собственного капитала у предприятия за год сократился на 14,6%, до 18 млн рублей.
 
 
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ОАО «Камволь» в 2018 году получило мизерную прибыль от текущей деятельности — 2 млн рублей.
 
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