|
«Камволь» опять в убытках
Источник материала: Партизан
ОАО «Камволь» в 2018 году получило мизерную прибыль от текущей деятельности — 2 млн рублей.
Окончательно подкосили итог деятельности огромные курсовые разницы, сопоставимые с себестоимостью. При выручке 25,8 млн рублей (на уровне 2017 года) предприятие за год списало 18 млн курсовых разниц. И влетело в убытки в размере 3,1 млн рублей против 1,5 млн чистой прибыли в 2017 году.
Снижение дебиторской задолженности в 2 раза, до 11,8 млн рублей, уже не имело никакого влияния на результат.
Размер собственного капитала у предприятия за год сократился на 14,6%, до 18 млн рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО «Камволь» в 2018 году получило мизерную прибыль от текущей деятельности — 2 млн рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)