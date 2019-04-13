«Камволь» опять в убытках

Окончательно подкосили итог деятельности огромные курсовые разницы, сопоставимые с себестоимостью. При выручке 25,8 млн рублей (на уровне 2017 года) предприятие за год списало 18 млн курсовых разниц. И влетело в убытки в размере 3,1 млн рублей против 1,5 млн чистой прибыли в 2017 году.





Снижение дебиторской задолженности в 2 раза, до 11,8 млн рублей, уже не имело никакого влияния на результат.





Размер собственного капитала у предприятия за год сократился на 14,6%, до 18 млн рублей.