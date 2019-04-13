ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кировске соперничали интеллектуалы

14.04.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В Кировске соперничали интеллектуалы

В Кировске соперничали интеллектуалы

В Кировском Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел открытый турнир по интеллектуальным играм «Весна-2019». Инициатором мероприятия стал отдел по идеологической работе, культуре и по делам молодежи Кировского райисполкома.

Команды из организаций, предприятий и учреждений района, а также гости — любители интеллектуальных игр из Бобруйска и Могилева — соперничали в нескольких видах соревнований. Участники отвечали на интересные вопросы, подготовленные региональным представителем Белорусской лиге интеллектуальных команд (БЛИК) Ольгой Ярошенко, руководителем клуба интеллектуальных игр ЦДОДиМ Игорем Лукашовым, которые вели программу соревнований.

В результате напряженных поединков в играх разума определились победители. В игре «Эрудит-квартет» лучший результат показала команда «Родина» из Бобруйска, второе место заняла команда «ДОСААФ» из Кировска, замкнула тройку призеров сборная СШ №1. В «Медиа-азбуке» тройка призеров распределилась в следующем порядке: «Родина», ЦСМС (Бобруйск), «ДОСААФ». В игре «Что? Где? Когда? победу снова одержала «Родина», второе и третье места соответственно заняли представители ЦСМС и СШ №1 Кировска.

В общем зачете звание абсолютного победителя турнира стала команда «Родина», «серебро» досталось команде «ДОСААФ», на третью ступеньку пьедестала поднялись представители ЦСМС из Бобруйска. 

 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кировском Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел открытый турнир по интеллектуальным играм «Весна-2019». Инициатором...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Европиада без тяжелой атлетики пройдет достаточно грустно». Арямнов снова топ и жжет, как вы любите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные мужские рюкзаки вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика