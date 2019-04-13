В Кировске соперничали интеллектуалы

Источник материала: Кировец









В Кировском Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел открытый турнир по интеллектуальным играм «Весна-2019». Инициатором мероприятия стал отдел по идеологической работе, культуре и по делам молодежи Кировского райисполкома.

Команды из организаций, предприятий и учреждений района, а также гости — любители интеллектуальных игр из Бобруйска и Могилева — соперничали в нескольких видах соревнований. Участники отвечали на интересные вопросы, подготовленные региональным представителем Белорусской лиге интеллектуальных команд (БЛИК) Ольгой Ярошенко, руководителем клуба интеллектуальных игр ЦДОДиМ Игорем Лукашовым, которые вели программу соревнований.

В результате напряженных поединков в играх разума определились победители. В игре «Эрудит-квартет» лучший результат показала команда «Родина» из Бобруйска, второе место заняла команда «ДОСААФ» из Кировска, замкнула тройку призеров сборная СШ №1. В «Медиа-азбуке» тройка призеров распределилась в следующем порядке: «Родина», ЦСМС (Бобруйск), «ДОСААФ». В игре «Что? Где? Когда? победу снова одержала «Родина», второе и третье места соответственно заняли представители ЦСМС и СШ №1 Кировска.

В общем зачете звание абсолютного победителя турнира стала команда «Родина», «серебро» досталось команде «ДОСААФ», на третью ступеньку пьедестала поднялись представители ЦСМС из Бобруйска.