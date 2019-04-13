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Католики празднуют сегодня Вербное воскресенье

14.04.2019 11:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Католики празднуют сегодня Вербное воскресенье

В 2019 Вербное воскресенье католики отмечают 14 апреля. По-другому этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. У западных христиан распространено еще одно название — Пальмовое воскресенье.

Вход Господень в Иерусалим празднуют в последнее воскресенье перед Пасхой. В 2019 году католическая Пасха — 21 апреля.

События Вербного воскресенья описаны в Евангелиях и связаны с днем накануне — Лазаревой субботой, когда Иисус Христос воскресил своего друга по имени Лазарь. После этого он отправился в Иерусалим.

Множество людей были поражены совершенным им чудом. Они оказывали Иисусу Христу царские почести: кричали «Осанна!» и бросали под ноги его ослу пальмовые ветви.

В западной традиции пальмовые ветви — важный элемент праздничной мессы. Поэтому Вход Господень в Иерусалим называют Пальмовым воскресеньем. В России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили на вербы.

В Вербное воскресенье перед мессой католики проводят торжественное шествие. Верующие держат ветви и зажженные свечи. Во время шествия поют молитвы и гимн Христу.

Такое шествие отсылает к истории праздника: люди вышли навстречу Иисусу Христу, когда он въезжал в Иерусалим.

В католическое Вербное воскресенье на богослужении освящают ветви. Их хранят дома, до следующего Великого поста.

 
 
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В 2019 Вербное воскресенье католики отмечают 14 апреля. По-другому этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. У западных христиан распространено еще одно...
 
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