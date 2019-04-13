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Католики празднуют сегодня Вербное воскресенье
14.04.2019 11:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В 2019 Вербное воскресенье католики отмечают 14 апреля. По-другому этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. У западных христиан распространено еще одно название — Пальмовое воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим празднуют в последнее воскресенье перед Пасхой. В 2019 году католическая Пасха — 21 апреля.
События Вербного воскресенья описаны в Евангелиях и связаны с днем накануне — Лазаревой субботой, когда Иисус Христос воскресил своего друга по имени Лазарь. После этого он отправился в Иерусалим.
Множество людей были поражены совершенным им чудом. Они оказывали Иисусу Христу царские почести: кричали «Осанна!» и бросали под ноги его ослу пальмовые ветви.
В западной традиции пальмовые ветви — важный элемент праздничной мессы. Поэтому Вход Господень в Иерусалим называют Пальмовым воскресеньем. В России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили на вербы.
В Вербное воскресенье перед мессой католики проводят торжественное шествие. Верующие держат ветви и зажженные свечи. Во время шествия поют молитвы и гимн Христу.
Такое шествие отсылает к истории праздника: люди вышли навстречу Иисусу Христу, когда он въезжал в Иерусалим.
В католическое Вербное воскресенье на богослужении освящают ветви. Их хранят дома, до следующего Великого поста.
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В 2019 Вербное воскресенье католики отмечают 14 апреля. По-другому этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. У западных христиан распространено еще одно...
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