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Микроавтобус перевернулся под Барановичами: один человек погиб
14.04.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Перевернулся грузовой микроавтобус, в результате один человек погиб.
«ДТП произошло на 221-м км автодороги. По предварительной информации, грузовой микроавтобус перевернулся из-за лопнувшего колеса. Один человек ранен и находится сейчас в больнице, один погиб. Оба - жители поселка Жемчужный Барановичского района», - сообщает
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Трагедия произошла на трассе М1 Брест-Минск-граница РФ.
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