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Микроавтобус перевернулся под Барановичами: один человек погиб

14.04.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Микроавтобус перевернулся под Барановичами: один человек погиб
Фото из открытых источников

Перевернулся грузовой микроавтобус, в результате один человек погиб.

«ДТП произошло на 221-м км автодороги. По предварительной информации, грузовой микроавтобус перевернулся из-за лопнувшего колеса. Один человек ранен и находится сейчас в больнице, один погиб. Оба - жители поселка Жемчужный Барановичского района», - сообщает БЕЛТА со ссылкой официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко. 

Микроавтобус перевернулся под Барановичами: один человек погиб
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