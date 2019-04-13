Микроавтобус перевернулся под Барановичами: один человек погиб

Перевернулся грузовой микроавтобус, в результате один человек погиб.

«ДТП произошло на 221-м км автодороги. По предварительной информации, грузовой микроавтобус перевернулся из-за лопнувшего колеса. Один человек ранен и находится сейчас в больнице, один погиб. Оба - жители поселка Жемчужный Барановичского района», - сообщает БЕЛТА со ссылкой официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

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