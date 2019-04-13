Суд Могилева оштрафовал журналиста на 1275 рублей за сюжет об инклюзивном кафе

Источник материала: KYKY

В эфире наша непостоянная рубрика «Беларусь – страна приятного удивления». Суд Могилева оштрафовал журналиста-фрилансера Алину Скрабунову на 1275 рублей (50 базовых величин) за сюжет об инклюзивном кафе, пишет baj.by. Рассказываем, почему судья считает, что это справедливо.



Дело Алины рассматривала судья Оксана Ратникова. Она решила, что Скрабунова виновна по статье «незаконное изготовление продукции СМИ», потому что ее сюжет про бариста на коляске из Могилева был опубликован на телеканале «Белсат». Все верно: журналистку обвинили в работе на зарубежное СМИ без аккредитации, хотя Алина в суде утверждала, что у нее в принципе ни с кем из существующих СМИ не заключен трудовой договор. Она – фрилансер.



Как пишет baj.by, дело Алины «тянули» в суде Могилева несколько дней. Участковый, который его вел, допустил много нарушений, поэтому судья была вынуждена отправлять материалы дело на доработку в РОВД. Например, во время суда выяснилось, что была нарушена процедура опознания: участковый показывал свидетелям только одну фотографию Алину. Предположительно, участковый не сильно хотел, чтобы они опознали Скрабунову, как ту самую журналистку, которая брала у них интервью. На свидетелей оказывалось психологическое давление. В протоколе об административном правонарушении была неправильно указана диспозиция: журналистку привлекали к ответственности за «участие в изготовлении продукции СМИ», хотя ч. 2 ст. 22.9 КоАП предусматривает ответственность именно за изготовление и распространение продукции СМИ. Также в милицейском протоколе была неточно указана дата совершения правонарушения.



Но сотрудники РОВД очень быстро все исправили и вернули дело в суд вовремя: за день до окончания срока привлечения Алины к административной ответственности. К слову, судья так не смогла ответить на вопрос Алины, за что именно ее наказали.