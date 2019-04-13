ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд Могилева оштрафовал журналиста на 1275 рублей за сюжет об инклюзивном кафе

14.04.2019 11:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В эфире наша непостоянная рубрика «Беларусь – страна приятного удивления». Суд Могилева оштрафовал журналиста-фрилансера Алину Скрабунову на 1275 рублей (50 базовых величин) за сюжет об инклюзивном кафе, пишет baj.by. Рассказываем, почему судья считает, что это справедливо. 

Дело Алины рассматривала судья Оксана Ратникова. Она решила, что Скрабунова виновна по статье «незаконное изготовление продукции СМИ», потому что ее сюжет про бариста на коляске из Могилева был опубликован на телеканале «Белсат». Все верно: журналистку обвинили в работе на зарубежное СМИ без аккредитации, хотя Алина в суде утверждала, что у нее в принципе ни с кем из существующих СМИ не заключен трудовой договор. Она – фрилансер. 

Как пишет baj.by, дело Алины «тянули» в суде Могилева несколько дней. Участковый, который его вел, допустил много нарушений, поэтому судья была вынуждена отправлять материалы дело на доработку в РОВД. Например, во время суда выяснилось, что была нарушена процедура опознания: участковый показывал свидетелям только одну фотографию Алину. Предположительно, участковый не сильно хотел, чтобы они опознали Скрабунову, как ту самую журналистку, которая брала у них интервью. На свидетелей оказывалось психологическое давление. В протоколе об административном правонарушении была неправильно указана диспозиция: журналистку привлекали к ответственности за «участие в изготовлении продукции СМИ», хотя ч. 2 ст. 22.9 КоАП предусматривает ответственность именно за изготовление и распространение продукции СМИ. Также в милицейском протоколе была неточно указана дата совершения правонарушения.

Но сотрудники РОВД очень быстро все исправили и вернули дело в суд вовремя: за день до окончания срока привлечения Алины к административной ответственности. К слову, судья так не смогла ответить на вопрос Алины, за что именно ее наказали. 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире наша непостоянная рубрика «Беларусь – страна приятного удивления». Суд Могилева оштрафовал журналиста-фрилансера Алину Скрабунову на 1275 рублей (50 базовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Микроавтобус перевернулся под Барановичами: один человек погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика