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«Европиада без тяжелой атлетики пройдет достаточно грустно». Арямнов снова топ и жжет, как вы любите

14.04.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Финишировавшая с 8 медалями в двоеборье сборная Беларуси по тяжелой атлетике 14 апреля вернулась из Батуми, где завершился чемпионат Европы. Одним из главных героев континентального форума стал олимпийский чемпион Андрей Арямнов. Он завоевал серебро в весовой категории до 109 кг, и эта награда стала первой для него за пять лет.


В экспресс-комментарии Андрей рассказал, что подарил медаль благодетелю, и проанонсировал скорый выход спецвыпуска на своем YouTube-канале, посвященный чемпионату Европы. Также штангист раскритиковал организаторов Европейских игр в Минске, которые не включили тяжелую атлетику в программу соревнований. Евроигры он, кстати, называет Европиадой. В общем, жжет глаголом, что всегда отличало его от других.

«К чемпионату мира будет видно, смогу ли я бодаться с самыми крупными „акулами“ тяжелой атлетики»

— Андрей, довольны ли своим выступлением?

— На самом деле я старался сработать на сто процентов, но в итоге или судейская бригада немножечко подвела, или, может быть, я что-то не сделал. Не очень доволен. Главное — есть серебро. Это хороший камбэк на помост. Думаю, все у меня впереди, а вся ерунда — позади.

Обещал добавить и добавляю. К Олимпийским играм 2020 года не готовятся за один день и даже не за один год. Это очень длительный процесс. Я иду по четко спланированному плану.

— Как вам Бутуми? Сняли что-нибудь для YouTube-канала?

— Да, Батуми — замечательный город. Там все по-домашнему. Видно, что в стране древняя культура, добрые люди. Видео для блога из Батуми будет хорошим. Увидите все у меня на канале.

— Когда?

— Скорее всего, в ближайшее время. С такими выпусками лучше не затягивать…

— То есть на будущей неделе?

— Ну, через неделю.

«Бывало, просил уборщиц снимать меня». Как олимпийский чемпион Арямнов стал блогером на YouTube

— Приносит ли вам видеоблогинг деньги?

— Об этом история умалчивает. Денюжки любят тишину и спокойствие. Деньги блог приносит, но я не скажу, сколько.

— А вообще хватает денег?

— Нет, денег никогда не хватает.

— Зарплату за серебро континентального первенства вам станут начислять со следующего года, верно?

— Финансовая сторона вопроса такова: чем быстрее мне начнут платить нормальные дивиденды, тем быстрее я начну готовиться в полную силу. Все-таки серьезная подготовка стоит серьезных вложений.

Думаю, что незасчитанная попытка на 226 кг — потерянная возможность для установления рекорда Беларуси в толчке и в сумме двоеборья. Надеюсь, что на моей любимой Родине мне ее засчитают. Хотелось бы, чтобы справедливость восторжествовала, и мне выплатили заслуженные призовые. Судейство было абсолютно необъективным. Непонятно за что меня лишили малой медали в толчке и призовых… Без объяснения причин.

— Залезли ли вы в долги, чтобы качественно подготовиться к чемпионату Европы?

— Хочу поблагодарить людей всего мира, которые мне помогали и поддерживали. А человеку, который внес существенный вклад в мою подготовку к чемпионату Европы, я сегодня подарил свою серебряную медаль.

— Когда?

— Это было только что в аэропорту. Подарил медаль. Главное — я сейчас в форме. А без поддержки было бы чрезвычайно сложно выйти на хороший спортивный уровень.

— Назовете имя спонсора?

— Нет.

— Как он отреагировал. Может, отказывался принимать медаль?

— Нет, он еще не знает, что я ему подарил медаль.

— Хм, это как?

— Через человека можно передать медаль — вот и весь ответ.







— На какую сумму килограммов хотите выйти к токийской Олимпиаде?

— Чувствую, что запас огромный. Я все-таки не стал старше, а стал опытнее. Думаю, что уже сейчас мог приблизиться к мировым рекордам. К чемпионату мира 2019 года (пройдет с 16 по 25 сентября в Таиланде. - Прим.ред.) будет видно, смогу ли я бодаться с самыми сильными и крупными «акулами» тяжелой атлетики.

— Вы настаиваете, что стали опытнее, а не старше. Взяли ли вы над кем-нибудь из вашей дерзкой молодой команды шефство?

— Нет. Все ребята самостоятельные. Конечно, когда я вижу, что спортсмену нужен совет, то обязательно помогаю. Но не всегда молодой спортсмен хочет что-то слушать. Если он мудрый и талантливый, то знает, что нужно делать, и берет свое.

— Много ли мудрых и талантливых в сборной Беларуси?

— Очень мудрый и талантливый — это Евгений Тихонцов (золото чемпионата Европы с результатом 400 кг — 178 в рывке и 222 в толчке. — Прим.ред.). Он первый номер. Хотелось бы, чтобы он еще поработал над техникой. Думаю, это позволит ему стать сильнейшим человеком на земле.

— А что насчет Геннадия Лаптева, новоиспеченного 20-летнего чемпиона Европы?

— Ему предстоит перейти в другую весовую категорию. Надеюсь, что переход пройдет хорошо. Ему будет тяжело, серьезно! И все же, считаю, что со следующего чемпионата Европы он снова приедет с золотой медалью.

— Учитывая, что пока у Беларуси из-за нарушений антидопинговых правил в предыдущие годы лишь одна лицензия у мужчин для поездки на Олимпийские игры в Токио, поступают ли вам предложения выступить на Играх под флагом другой страны?

— Если ты представляешь в олимпийском цикле какую-то страну, то на ближайшей Олимпиаде не можешь выступать за другую. А вообще я хотел бы немножко покритиковать некоторое положение вещей.

Видите, какой фурор создали наши тяжелоатлеты на чемпионате Европы! Медалей, которые мы могли бы взять, не будет хватать на Европиаде-2019. Печально, что наш вид спорта не включили в программу Европиады. Европиада без тяжелой атлетики пройдет достаточно грустно: не наберем то количество медалей, которое могли бы взять [вместе с тяжелой атлетикой]. Думаю, это серьезная ошибка. Думаю, ее скоро исправят, и мы дружной командой вступим в Европейские игры и накажем всех, кто попытается противостоять нашей белорусской сборной.

— Конкуренция внутри команды на лицензию на Олимпиаду-2020 высока. Главный тренер объяснил вам критерии, на основе которых он будет делать выбор в пользу то или иного штангиста?

— Что касается Олимпийских игр, то я думаю, что страна сможет выбить для тех людей, которые не виноваты [в допинговых нарушениях] и заслуживают выступить, все позиции. Важно, чтобы честные спортсмены участвовали, побеждали и наказывали тех, кто хочет нас победить.

Слово тренеру

— У нашей команды хорошее будущее, — отмечает наставник сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков. — И мы думаем уже о следующей после Токио-2020 Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже. Там выступим полным составом, а с ситуацией с одной лицензий для мужчин и одной — для женщин в Токио еще разберемся. Будет по две и там, и там. Генеральный секретарь Международной федерации тяжелой атлетики Моххамед Хасан Джалюд Аль-Шаммари заверил, что делается все, чтобы увеличить квоту для белорусов. Будем надеяться.

«2+2» — тоже негусто, согласен. Но в нынешнем положении это было бы уже хорошо.

— Как скоро решится вопрос?

— Через два месяца я полечу на Фиджи на чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет, где вопрос будет очень серьезно муссироваться и зондироваться.


Виктор Шершуков

— Количество лицензий — болезненная тема для команды?

— Для ребят — да, для нас — нет. Извините, у нас есть медали на Европе и мире, у нас хорошие позиции в командном первенстве. Сейчас для нас это гораздо важнее всего остального.

— Кого из штангистов вы назвали бы фаворитом в борьбе за участие на Олимпиаде-2020?

— Не буду обижать ребят… Таких у меня семь.

— Даже одного не назовете?

— Он виден — Евгений Тихонцов. Хотя и тот же Арямнов подтянулся очень хорошо. Петр Асаенок оставил хорошее впечатление. К Играм-2020, увы, не успеют выйти на пик Геннадий Лаптев и Эдуард Зезюлин. То, как выступил в Батуми Вадим Лихорад (смазал три попытки из шести и финишировал с бронзой. — Прим.ред.), ни о чем не говорит. У нас очень хорошая длинная скамейка запасных.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей рассказал, что подарил серебряную медаль чемпионата Европы благодетелю, и проанонсировал скорый выход спецвыпуска на своем YouTube-канале, посвященный...
 
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