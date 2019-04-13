Источник материала: Интерфакс

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Китая, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса.

Второе место в гонке в Шанхае занял напарник действующего чемпиона мира по команде финн Валттери Боттас. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне. Ее победителем стал итальянец Джузеппе Фарина, он же - и первый чемпион "Формулы-1".