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Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки "Формулы-1", прошедшей в Китае

14.04.2019 11:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Китая, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса.

Второе место в гонке в Шанхае занял напарник действующего чемпиона мира по команде финн Валттери Боттас. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне. Ее победителем стал итальянец Джузеппе Фарина, он же - и первый чемпион "Формулы-1".

 
 
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Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Китая, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса. Второе место в гонке...
 
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