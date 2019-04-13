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Католики отмечают Пальмовое воскресенье

14.04.2019 10:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вход Господень в Иерусалим празднуют католические христиане в воскресенье, 14 апреля.

Вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное (Пальмовое) воскресенье, установлен в память о дне в жизни Христа, когда он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу.

Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Спаситель. Они устилали его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.

По традиции, в этот праздник верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим в преддверии его распятия.

 
 
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Вход Господень в Иерусалим празднуют католические христиане в воскресенье, 14 апреля. Вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное (Пальмовое)...
 
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