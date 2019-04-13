ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вербное воскресенье. Что нужно знать об этом дне?

14.04.2019 12:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2019 году Вербное воскресенье у католиков выпало на 14 апреля, а у православных – на 21 апреля.  

Этот праздник отмечается за неделю до одного из главных христианских праздников – Пасхи. Вербное воскресенье посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Символом праздника являются ветки пальмы, которыми Иисуса встречали в Иерусалиме, но в славянских странах ветки пальмы заменяют ветками вербы.  

Есть множество примет и обычаев, связанных с этим праздником.  

Во-первых, ветки вербы предыдущего года нельзя выбрасывать. Считается, что их нужно сжигать, а на место старых веток ставить новые. Есть поверье, что ветки вбирают в себя всю негативную энергию, которая при их сжигании уничтожается.  

Во-вторых, расставленные по дому ветки вербы оберегают жилище и людей, которые там живут.  

В-третьих, в Вербное воскресенье запрещается физический труд. В этот день принято отдыхать и набираться сил. Также запрещается сквернословить.  

В-четвёртых, есть традиция после освящения веточек из дома изгонять всякую нечисть. Для этого ветки макаются в освящённую воду, которая затем разбрызгивается по дому. А ещё всё плохое вербой выбивают из непослушных детей. Разумеется, удары слабые и носят символический характер.  

В-пятых, есть примета, что если девушка утром после пробуждения подумает о своём любимом, то к вечеру обязательно с ним встретится.  

В-шестых, в этот праздник многие сажают денежное дерево. Считается, что если оно будет расти крепким и здоровым, то в семье будет достаток.  

В-седьмых, если девушка хочет забеременеть, но у неё не получается, то ей нужно срезать для себя ветки вербы, а затем освятить их в храме.  

На этом мы и закончим с популярными приметами и обычаями. 

Больше узнать о празднике и его традициях можно здесь.  
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В 2019 году Вербное воскресенье у католиков выпало на 14 апреля, а у православных – на 21 апреля.   Этот праздник отмечается за неделю до одного из...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебском районе задержали поджигателя сухой травы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика