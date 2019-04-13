Начало начал – семья

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском районе 385 многодетных семей, в которых подрастают и воспитываются 2295 девочек и мальчиков. И каждая такая семья – целое государством со своим укладом жизни, своими семейными ценностями, обычаями, традициями. Чтобы узнать, как же живет такое «мини- государство» уже много лет подряд традиционно к Ивье проводится районный смотр-конкурс семей.





На «Семью года 2019» в этом году пришли и приехали пять семей: Татьяна Валентиновна, Виктор Иванович Мадекша из агрогородка Трабы и четверо их детей; Наталья Владимировна и Сергей Иванович Бородыны и трое детей из города Ивье; Наталья Чеславовна и Виктор Эдвардович Цибульские и их четверо детей из агрогородка Геранены; Надежда Казимировна и Мурадулла Зиятович Джураевы из городского поселка Юратишки и их трое детей; Оксана Владимировна и Денис Андреевич Кажуро и трое детей из агрогородка Лелюки.

Собравшихся в зале, а также многодетные семьи, участвующие в конкурсе приветствовал председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак.

Конкурс состоял из двух заданий – визитная карточка «Родовод» и социально-значимый проект «Моя семья – моя страна».



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Было много положительных эмоций, ярких моментов, чудесных мгновений, ведь на сцене царили Любовь, Счастье, Вера и Надежда. Надежда на то, что с каждым годом у нас будет все больше подобных «ячеек общества», ведь, как известно, счастливая семья – счастливое государство.

Победителем конкурса стала семья Бородын, второе и третье место отдано соответственно семьям Джураевых и Кажуро.

Титул самой смелой семьи получили родители и дети Мадекша, а самой творческой семьей названа семья Цибульских.

На этом празднике произошла важная церемония. Председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак вручил орден Матери четырем женщинам: Татьяне Николаевне Чичин (11 детей), Ольге Владимировне Врублевской (5 детей), Юлии Сергеевне Брусевич (5 детей) и Людмиле Геннадьевне Кулеш (5 детей).

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.