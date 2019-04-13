Нянечка в детском саду: Зарплата – 350 рублей. У других и такого нет

В детстве я мечтала стать учителем или педиатром: люблю детей. Но получить высшее образование не получилось. Сначала ухаживала за больной мамой, потом вышла замуж, родила, и уже было не до поступления ни в училище, ни в вуз. Когда дочь подросла, я стала искать работу. Выбор был невелик. Пошла на рынок, где отработала почти 10 лет. Из-за постоянных переохлаждений у меня появились проблемы со здоровьем – пришлось уйти. Какое-то время перебивались на зарплату мужа, но, когда развелись, я снова задумалась о трудоустройстве. От подруги узнала, что в один из детских садов требуется помощник воспитателя. И я решила попробовать. Так и работаю нянечкой уже более 10 лет.





Рабочий день длится с 7.45 до 16.45. Зарплата, конечно, невысокая – в среднем выходит около 350 рублей, но я не жалуюсь: у других и такого нет.





Коммуналка – с зарплаты мужа





Я замужем второй раз. Живем с супругом в собственной двухкомнатной квартире. У мужа хорошая зарплата, и это спасает – особо экономить не приходится. Правда, достается она мужу нелегко, его подолгу не бывает дома.





Коммуналку я плачу из денег, которые дает мне муж. Лишь мобильную связь оплачиваю со своих. Тариф у меня не самый дешевый – 20 рублей в месяц. Но зато безлимит на звонки во все сети, что меня устраивает. Кроме того, со своей зарплаты я каждый месяц покупаю проездной. Детский сад, где я работаю, находится далеко от дома. Выложить сразу 24 рубля жалко, но ездить на талонах намного дороже.









«Мясо покупаю на рынке»





Основная статья расходов в нашей семье – продукты. В среднем из моего заработка на питание уходит около 250 рублей в месяц. Муж смеется, что моей зарплаты хватает на пару походов в магазин. Когда супруг дома, траты на продукты возрастают, но и платит в магазине он сам. На месяц вперед я не закупаюсь, приобретаю продукты по мере необходимости. Обязательно беру свинину, говядину, курицу, раз в неделю – рыбу. За скидками не гонюсь, думаю, что такие товары могут быть просроченными. Считаю, что цена – признак качества. Мясо покупаю на рынке – там всегда свежее.





Я – жуткая сладкоежка, ни дня не могу прожить без печенья, шоколада или конфет. Обязательны в рационе фрукты и овощи – их покупаю ежедневно. Лишь в летний период на зелени удается сэкономить: овощи и фрукты передают родители мужа, у которых есть свой приусадебный участок.





Я очень люблю свою внучку. Она – самое дорогое, что есть у меня в жизни. Дочери сейчас тяжеловато, они с мужем платят кредит за квартиру, поэтому по возможности стараюсь побаловать внучку – покупаю ей вкусняшки, оплачиваю походы в кино или кафе.





Косметика – только отечественная





Мне уже не 20 лет, и стареть не хочется. Если раньше я не пользовалась кремами, сейчас приходится покупать целую линейку уходовых средств. Кремы для лица беру отечественные. При своей низкой стоимости они довольно качественные. Косметику также предпочитаю белорусскую. В макияже использую только тушь, пудру и помаду, а их хватает надолго.





Каждый месяц стригусь и крашу волосы. В парикмахерскую не хожу, иду к знакомой. Берет она дешевле, чем в салонах: за стрижку и покраску плачу 15 рублей. Краску покупаю сама. Беру недорогую – рубля за четыре. Меня устраивает.





Бытовую химию, порошки, гели для душа, шампуни, пасты привозит из поездок муж.





«Жаль тратиться на обновки»





Мои подруги много тратят на одежду. Я совсем не шопоголик. У меня есть несколько любимых вещей, которые ношу постоянно. Если и покупаю что-то новое, то по мере необходимости и на деньги мужа: моей зарплаты не хватит.





Муж меня ругает: мол, ходишь всегда в одном и том же. Но мне просто жаль тратить деньги на обновки. Покупки, как правило, делаю в интернет-магазине. Это удобно: ходить никуда не нужно, все привозят тебе домой. А с обувью у меня совсем беда: выбирать обновку для меня сродни пытке. Поэтому новую пару обуви приобретаю редко.





Деньги – не главное





В целом своей работой и жизнью я довольна. Пусть зарплата невысокая, зато у меня есть прекрасная семья. А когда видишь глаза детишек в группе, чувствуешь, что они тебя искренне любят, все материальные вопросы отходят на второй план.





Конечно, если бы не зарплата мужа, нам пришлось бы туго. Но деньги, я считаю, это не главное.