Россия пока не меняла условия кредитования строительства БелАЭС

ТАСС . Об этом сообщил журналистам российский первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет





«Они говорили снизить ставку и срок продлить. Но у нас не было каких-то иных решений, нежели принятые ранее», — сказал Силуанов.









Как сообщал ранее министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, Белоруссия и Россия обсуждают вопрос о продлении срока кредита России на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет и снижении ставки.



