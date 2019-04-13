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Россия пока не меняла условия кредитования строительства БелАЭС

14.04.2019 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия пока не меняла условий кредитования строительства БелАЭС в ответ на запрос официального Минска о продлении срока кредита и снижении ставки.

Об этом сообщил журналистам российский первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Они говорили снизить ставку и срок продлить. Но у нас не было каких-то иных решений, нежели принятые ранее», — сказал Силуанов.


Как сообщал ранее министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, Белоруссия и Россия обсуждают вопрос о продлении срока кредита России на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет и снижении ставки.

Александр Лукашенко заявлял, что после переговоров в Сочи 21 сентября с Владимиром Путиным, Минск предлагает Москве рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижения процентной ставки по нему.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия пока не меняла условий кредитования строительства БелАЭС в ответ на запрос официального Минска о продлении срока кредита и снижении ставки.
 
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