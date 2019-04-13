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Фотограф из Могилева выиграл конкурс журнала Nature

14.04.2019 12:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Хорошие новости про талантливых беларусов: фотограф Михаил Копычко из Могилева стал победителем фотоконкурса Scientist At Work, пишет «Белорусы и мир». На минуточку, его устраивал один из самых авторитетных научных журналов мира Nature. 

Детали фото 

Михаил отправил на конкурс снимок, который он сделал еще в 2013 году. Зато какой! На нем биолог из МГУ имени Кулешова снимает поденок [насекомых], которые умирают, соприкасаясь с горячим асфальтом. 



Детали конкурса 

В этом году Scientist At Work получил около 370 заявок. Ну, и победителем все же стал беларус. За первое место Михаил получит бесплатную годовую подписку на журнал Nature и небольшой денежный приз.

Фото обложки:  Михаил Копычко

 
Теги: Могилев
 
 
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Хорошие новости про талантливых беларусов: фотограф Михаил Копычко из Могилева стал победителем фотоконкурса Scientist At Work, пишет «Белорусы и мир». На минуточку, его...
 
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