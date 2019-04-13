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Фотограф из Могилева выиграл конкурс журнала Nature
Источник материала: KYKY>
Хорошие новости про талантливых беларусов: фотограф Михаил Копычко из Могилева стал победителем фотоконкурса Scientist At Work,
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Хорошие новости про талантливых беларусов: фотограф Михаил Копычко из Могилева стал победителем фотоконкурса Scientist At Work, пишет «Белорусы и мир». На минуточку, его...
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