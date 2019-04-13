Фотограф из Могилева выиграл конкурс журнала Nature

Источник материала: KYKY

Хорошие новости про талантливых беларусов: фотограф Михаил Копычко из Могилева стал победителем фотоконкурса Scientist At Work, пишет «Белорусы и мир». На минуточку, его устраивал один из самых авторитетных научных журналов мира Nature.



Детали фото



Михаил отправил на конкурс снимок, который он сделал еще в 2013 году. Зато какой! На нем биолог из МГУ имени Кулешова снимает поденок [насекомых], которые умирают, соприкасаясь с горячим асфальтом.





Детали конкурса



В этом году Scientist At Work получил около 370 заявок. Ну, и победителем все же стал беларус. За первое место Михаил получит бесплатную годовую подписку на журнал Nature и небольшой денежный приз.



Фото обложки: Михаил Копычко