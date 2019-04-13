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Парень с «уголовкой» из-за репоста клипа Rammstein собрал на адвоката в два раза больше денег, чем просил
Источник материала: KYKY>
В Гродно на 25-летнего беларуса Андрея Головенко завели уголовное дело. Он репостнул клип Rammstein на страницу «ВКонтакте» 4,5 года назад и теперь его обвиняют в распространении порнографии. Парню грозит тюремный срок от двух до четырех лет. Когда гродненец узнал об этом, понял, что денег на адвоката у него нет. И
Андрей открыл сбор средств 12 апреля, хотел собрать 1150 рублей. Сегодня, 14 апреля ему уже перечислили 2190 рублей.
Это история еще раз говорит о том, что не нужно бояться просить помощи у людей. Редакция KYKY надеется, что адвокат поможет Андрею выпутаться из сложившейся ситуации.
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Парень с «уголовкой» из-за репоста клипа Rammstein собрал на адвоката в два раза больше денег, чем просил
В Гродно на 25-летнего беларуса Андрея Головенко завели уголовное дело. Он репостнул клип Rammstein на страницу «ВКонтакте» 4,5 года назад и теперь его обвиняют в...
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