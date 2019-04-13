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Парень с «уголовкой» из-за репоста клипа Rammstein собрал на адвоката в два раза больше денег, чем просил

14.04.2019 12:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гродно на 25-летнего беларуса Андрея Головенко завели уголовное дело. Он репостнул клип Rammstein на страницу «ВКонтакте» 4,5 года назад и теперь его обвиняют в распространении порнографии. Парню грозит тюремный срок от двух до четырех лет. Когда гродненец узнал об этом, понял, что денег на адвоката у него нет. И попросил беларусов помочь собрать нужную сумму. 

Андрей запустил проект «сбор средств на адвоката» на новой фандрайзинговой площадке MolaMola. Где написал следующее: «Попал в глупейшую ситуацию. Возбуждено уголовное дело по клипу Rammstein! В кратчайшие сроки нужно собрать сумму для адвоката. Сумма большая, просто не смогу собрать один! Если сможете – помогите финансово, буквально по рублю, по два. Сколько можете то скиньте! Буду очень благодарен за вашу поддержку!». 

Андрей открыл сбор средств 12 апреля, хотел собрать 1150 рублей. Сегодня, 14 апреля ему уже перечислили 2190 рублей. 

Это история еще раз говорит о том, что не нужно бояться просить помощи у людей. Редакция KYKY надеется, что адвокат поможет Андрею выпутаться из сложившейся ситуации. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на 25-летнего беларуса Андрея Головенко завели уголовное дело. Он репостнул клип Rammstein на страницу «ВКонтакте» 4,5 года назад и теперь его обвиняют в...
 
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