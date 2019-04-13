В Китае представлен новый электрический кроссовер Seres SF5

Источник материала: Tut.by

Новоиспеченный китайский производитель электрокаров SF Motors, в итоге переименованный в Seres, представил свою первую серийную машину — кроссовер SF5, который в статусе концепта был показан прошлой весной.





Этот кроссовер, в длину насчитывающий 4,7 м, будет предлагаться в двух модификациях. Первая называется SF5 EV и располагает тяговой батареей емкостью 95 кВтч — она питает электродвигатели на обеих осях, развивающие в сумме 684 лошадиные силы и 1039 Нм крутящего момента. По паспорту до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость достигает 250 км/ч. Заявленный пробег на одной зарядке — 500 км (по циклу NEDC).





Для увеличения пробега фирма предлагает бензиновый «удлинитель хода» — такая модификация получила обозначение SF5 EVR. У нее под капотом находится турбомотор объемом 1,5 л, который используется в качестве генератора для подзарядки батареи на 33 кВтч. Динамика у «гибрида» похуже — 4,8 секунды разгона до 100 км/ч и 230 км/ч «максималки».



Фото: Autohome.com.cn

В салоне кроссовера — 17-дюймовый вертикальный дисплей медиасистемы с голосовым управлением и доступом в Интернет, также для SF5 доступны панорамная стеклянная крыша и адаптивный круиз-контроль.





Выпуск SF5 уже начался в китайском Чунцине на заводе промышленного концерна Sokon, в состав которого и входит Seres. Стоимость компания пока не назвала, но прием заказов должен начаться уже на следующей неделе — больше подробностей о SF5 станет известно на грядущем Шанхайском автосалоне.