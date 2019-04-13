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Белорусские тяжелоатлеты стали вторыми в медальном зачете чемпионата Европы

14.04.2019 13:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские тяжелоатлеты стали вторыми в медальном зачете чемпионата Европы
Фото из открытых источников

В грузинском Батуми завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2019. Сборная Беларуси завоевала 19 наград на континентальном первенстве.

Белорусские тяжелоатлеты стали вторыми в медальном зачете чемпионата Европы Белоруска Дарья Наумова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Поочередно Юлия Асаенок стала «бронзовым» призером в категории до 45 кг у женщин, а также выиграла малое «серебро» в рывке, Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы в категории до 61 кг у мужчин в двоеборье и выиграл малое «золото» в рывке, Вадим Лихорад завоевал большую «бронзу» и малое «серебро» в рывке в категории до 73 кг, а Петр Асаенок занял второе место в двоеборье и третье в толчке в категории до 81 кг.

Максим Мудревский выиграл малое «серебро» в рывке в категории до 89 кг у мужчин, Дарья Наумова стала чемпионкой Европы в категории до 76 кг, а также выиграла малое «серебро» в рывке и «золото» в толчке. Полный комплект золотых наград на счету Евгения Тихонцова в категории до 96 кг.

Вадим Стрельцов стал «бронзовым» призером в весовой категории до 102 кг и выиграл «серебро» в рывке. Андрей Арямнов выиграл серебряную медаль в двоеборье в категории до 109 кг и малую «бронзу» в рывке.

Таким образом, на счету белорусской сборной в общей сумме 19 наград чемпионата Европы (7 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых). В медальном зачете наша команда заняла второе место. Первенствовали россияне (9-13-4), третьими стали румыны (6-3-5). В медальном зачете двоеборья белорусы также на втором месте (3-2-3), первыми стали тяжелоатлеты из России (3-5-3), третьими – из Армении (2-1-2).

 
 
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Белорусские спортсмены успешно выступили на континентальном первенстве по тяжелой атлетике в грузинском Батуми.
 
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