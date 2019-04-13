Хабиб назвал Макгрегору условия реванша









13 апреля экс-чемпион UFC в двух весовых категориях снова попытался в твиттере задеть российского бойца. Он заявил, что не считает Хабиба лучшим борцом промоушена.





«Я против утверждения о борьбе в исполнении Хабиба. Вместе с моей командой я слишком переоценил уровень дагестанца. Реванш все покажет», - написал Макгрегор в соцсети.





Нурмагомедов отреагировал быстро.





«Ты и твоя команда не завоевывали титулов с 2016 года. Для начала ты должен победить, и тогда мы сможем пообщаться о реванше», - написал Хабиб в комментариях к посту соперника.