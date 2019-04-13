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Хабиб назвал Макгрегору условия реванша

14.04.2019 14:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».



13 апреля экс-чемпион UFC в двух весовых категориях снова попытался в твиттере задеть российского бойца. Он заявил, что не считает Хабиба лучшим борцом промоушена.

«Я против утверждения о борьбе в исполнении Хабиба. Вместе с моей командой я слишком переоценил уровень дагестанца. Реванш все покажет», - написал Макгрегор в соцсети.

Нурмагомедов отреагировал быстро.

«Ты и твоя команда не завоевывали титулов с 2016 года. Для начала ты должен победить, и тогда мы сможем пообщаться о реванше», - написал Хабиб в комментариях к посту соперника.

 
 
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств...
 
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