В ОАЭ решили создать еще одно «чудо света»

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Соответствующее соглашение было подписано ранее между министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ и Fujairah Centre for Adventures, который был создан властями Фуджейры в 2017 году для развития активных видов отдыха в эмирате.





Площадь рифа, который в течение 5 ближайших лет станет "домом" для 1,5 миллиона кораллов, составит 300 тысяч квадратных метров - это размер примерно 60 футбольных стадионов.





Проект рассчитан на сохранение морской флоры и фауны и увеличение популяции рыб, а также на развитие туризма в эмирате и привлечение дайверов и любителей природы из ОАЭ и из-за рубежа, отмечают эмиратские СМИ.





В отличие от остальных эмиратов ОАЭ, Фуджейра находится на берегу не Персидского, а более глубоководного Оманского залива.



