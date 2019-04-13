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В ОАЭ решили создать еще одно «чудо света»
Источник материала: Партизан
Работы по созданию крупнейшего в мире искусственного кораллового рифа начались у берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ.
Как передает
Соответствующее соглашение было подписано ранее между министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ и Fujairah Centre for Adventures, который был создан властями Фуджейры в 2017 году для развития активных видов отдыха в эмирате.
Площадь рифа, который в течение 5 ближайших лет станет "домом" для 1,5 миллиона кораллов, составит 300 тысяч квадратных метров - это размер примерно 60 футбольных стадионов.
Проект рассчитан на сохранение морской флоры и фауны и увеличение популяции рыб, а также на развитие туризма в эмирате и привлечение дайверов и любителей природы из ОАЭ и из-за рубежа, отмечают эмиратские СМИ.
В отличие от остальных эмиратов ОАЭ, Фуджейра находится на берегу не Персидского, а более глубоководного Оманского залива.
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Работы по созданию крупнейшего в мире искусственного кораллового рифа начались у берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ.
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