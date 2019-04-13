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Зеленский не пойдет на дебаты на стадион: "Получил секретную информацию о провокации"

14.04.2019 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не собирается приходить на дебаты, на которые его сегодня пригласил Петр Порошенко.



Как заявил Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини України», он узнал, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский». Видео с интервью, снятым в гостинице, где жил Владимир Зеленский в Париже, опубликовано на YouTube.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете», — рассказал Зеленский.

Кандидат в президенты подчеркнул, что не намерен обращаться в правоохранительные органы и передавать им информацию от собственных источников, поскольку не уверен полностью в ее достоверности: 

«Я никого не обвиняю, быть может информация, которую я получил за день до этого — это брехня. Поэтому я никого не обвиняю и в полицию не обращался».

 
 
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не собирается приходить на дебаты, на которые его сегодня пригласил Петр Порошенко.
 
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