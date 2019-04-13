







Как заявил Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини України», он узнал, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский». Видео с интервью, снятым в гостинице, где жил Владимир Зеленский в Париже, опубликовано на YouTube.





«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете», — рассказал Зеленский.





Кандидат в президенты подчеркнул, что не намерен обращаться в правоохранительные органы и передавать им информацию от собственных источников, поскольку не уверен полностью в ее достоверности:





«Я никого не обвиняю, быть может информация, которую я получил за день до этого — это брехня. Поэтому я никого не обвиняю и в полицию не обращался».